Inter, che capolavoro! | La Gazzetta esalta i nerazzurri

La grande prestazione dell’Inter non è passata inosservata a nessuno, tutti i quotidiani sportivi esaltano i nerazzurri

Inter – L’esordio in Champions League dei nerazzurri è andato meglio di come molti potessero temere. Uno 0-0 granitico che regala un punto all’Inter in uno dei campi più ostici di tutta europa. Tutti i giornalisti sono d’accordo sul fatto che l’Inter abbia dimostrato di poter competere con le grandi squadre europee. Anche Guardiola nel post partita ha definito la squadra di Inzaghi “meravigliosa”. Per la Gazzetta dello Sport la partita dei nerazzurri è stata gigantesca, riprendendo le parole di Inzaghi di qualche giorno fa.

Gazzetta: “Inter di ferro!”

I voti del giornale rosa non hanno sorpreso nessuno, valutazioni stellari per i nerazzurri. Partiamo dal migliore in campo che non poteva essere altro che l’MVP Uefa della serata: Nicolò Barella. 7,5 per il centrocampista italiano che ieri sera ha regalato una delle sue migliori prestazioni in maglia nerazzurra. A pari voto c’è anche il tecnico dei campioni d’Italia, altro 7,5 per Simone Inzaghi. La Gazzetta sottolinea le scelte perfette dell’allenatore che, nonostante le discussioni nel pre partita, alla fine hanno dato ragione all’allenatore piacentino. 7,5 anche al centrale di difesa dei nerazzurri, Francesco Acerbi ha fatto una partita perfetta, prestazione top. Mentre per il Manchester City il migliore in campo è stato Gundogan, il centrocampista è subentrato nel secondo tempo, sullo scadere va vicinissimo al gol vittoria.

Chi sono stati i peggiori?

Nota dolente invece per il subentrato Mkhitaryan, l’armeno è l’unico della formazione nerazzurra a non raggiungere la sufficienza. 5,5 per il centrocampista, pesano molto il gol sbagliato e la ripartenza innescata da una sua palla persa. Mentre sponda City non sorprende che il voto più basso sia quello di Haaland. Il norvegese è stato completamente annullato dalla difesa interista, prestazione decisamente sotto gli standard del miglior attaccante della Premier League.