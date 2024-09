Inzaghi vuole un’Inter speciale | Lautaro partirà titolare?

Durante la conferenza stampa svoltasi oggi ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro ha sottolineato la sua fiducia nei suoi giocatori

Inzaghi – Mancano poco più di 24 ore per l’inizio del primo derby di Milano della stagione. Il derby concluderà una settimana molto particolare per le due milanesi che hanno affrontato in Champions due squadre inglesi agguerritissime. L’Inter viene dal pareggio di Monza, mentre il Milan cerca di trovare continuità dopo la prima vittoria stagionale arrivata contro il Venezia in casa. Oggi Simone Inzaghi è stato ascoltato dai giornalisti venuti ad Appiano Gentile per assistere alla conferenza stampa del tecnico.

Inzaghi: “Servirà un’Inter speciale!”

Una delle prime domande poste dai giornalisti al tecnico è stata quella riguardo alla prestazione che sarà necessaria ai nerazzurri per portare a casa i 3 punti: “Sappiamo che partita andremo ad incontrare, sappiamo coda rappresenta il derby per noi e per i tifosi, ci vorrà un’Inter speciale dopo una partita in cui abbiamo speso tanto ma è in partite come questa che si trovano energie”. Questa la risposta del tecnico che ha messo subito in chiaro che non andranno assolutamente a sottostimare gli avversari di domenica. Nonostante l’Inter venga considerata tra la squadra più forte del campionato, nel derby può accadere di tutto.

Vedremo Lautaro in campo?

Non poteva poi ovviamente mancare la domanda sul capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez. Il Toro non ha dimostrato una grandissima forma fisica nelle ultime apparizioni, Inzaghi ha preferito farlo partire dalla panchina nella partita contro il Manchester City. Alla domanda se ci sono dubbi riguardo alla formazione il tecnico ha risposto così: “Ho dei dubbi perché abbiamo l’ultimo allenamento. Su Lautaro nessun caso, se starà bene giocherà, viene da un anno molto intenso”. Inzaghi come sempre elogia i suoi giocatori mettendo in chiaro che non c’è nessun problema col capitano, la possibilità che parta titolare col Milan non è da escludere.