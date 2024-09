Inter, anche per Cannavaro è la più forte | “Inzaghi guarderà…”

L’ex calciatore Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista per Sportweek, per lui i nerazzurri restano i favori per la vittoria del campionato.

Inter – Fabio Cannavaro non ha certo bisogno di presentazioni, ultimo italiano a vincere il pallone d’oro e capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006. Cannavaro ha recentemente rilasciato un’intervista ai giornalisti della Gazzetta dello Sport per il settimanale Sportweek. L’argomento principale è stato ovviamente l’imminente scontro tra Juventus e Napoli, due delle squadre per cui Cannavaro ha indossato la maglia. Tuttavia, non è mancato un accenno ad un’altra squadra in cui Cannavaro ha giocato, l’Inter.

Cannavaro: “Inter favorita, ma attenti alle altre”

Non poteva mancare la domanda sugli attuali campioni d’Italia e Simone Inzaghi. L’intervistatore con ironia chiede a Cannavaro se l’Inter si trova in una situazione tale di superiorità che Inzaghi potrebbe evitare di guardare altre partite, la risposta dell’ex calciatore: “La vedrà (riferendosi a Juventus – Napoli), ovviamente. Loro sono i favoriti, appaiono e sono molto più forti e non solo perché Campioni d’Italia. Ma non si ignora nessun particolare, anche per esempio capire chi potrà diventare il pericolo maggiore.”. Anche Fabio Cannavaro si aggiunge alla lista di coloro che vedono i nerazzurri tra i favoriti nonostante l’inizio di campionato altalenante. Qualche giorno fa sempre Cannavaro aveva espresso un parere simile, affermando che l’Inter ha si una struttura già consolidata ma il Napoli giocherà una sola volta a settimana.

La sua storia a Milano conclusa per uno scambio

Come già detto, tra le maglie indossate da Fabio Cannavaro c’è anche quella nerazzurra. La sua storia all’Inter iniziò nel 2002, quando l’Inter riuscii ad acquistare il difensore prelevandolo dal Parma. Due stagioni non fortunatissime per Cannavaro che soffrirà di diversi problemi fisici. Alla fine dei due anni il difensore verrà ceduto in uno scambio con il portiere Carini. Il difensore lascerà in seguito la Juventus a causa dello scandalo Calciopoli, per poi vincere il mondiale qualche mese più tardi.