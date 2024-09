Mercato, big europea sul talento | Nessun ritorno di fiamma

Il mercato nerazzurro si è concluso, ma si pensa alla prossima stagione. Intanto, un vecchio obiettivo di questa estate potrebbe finire in una big europea

Mercato dell’Inter che si è concluso, oramai, da qualche settimana. Ma la società nerazzurra sta già lavorando per il futuro e per garantire a Simone Inzaghi una rosa competitiva anche per le stagioni a venire. La dirigenza, infatti, sta sondando tutti i profili più interessanti per mettere una toppa nei ruoli che, a partire dalla prossima estate, potrebbero avere delle mancanze. Intanto, su un giovane talento che piaceva molto, è piombata una big europea.

Mercato Inter, una big europea avanza per il giovane talento

Mercato nerazzurro che si è concluso con gli arrivi di Taremi, Zielinski, Josep Martinez e Palacios. Ma prima dei loro arrivi, sono stati sondati anche altri nomi per rinforzare la rosa. Uno di loro è stato il giovane difensore classe 2005 di proprietà del Valencia, Gasiorowski. Il ragazzo piaceva molto in viale della Liberazione, ma le richieste eccessive della società spagnola hanno interrotto sul nascere ogni tipologia di discorso. Adesso, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, Sport, sul ragazzo ci sarebbe l’interesse molto forte di una big europea come il Real Madrid. Gli spagnoli, dopo aver visto Yoro andare al Manchester United, si concentreranno sul campione olimpico per riuscire ad avere un altro talento molto interessante tra le proprie fila.

Inter, no a Gasioeowski: ecco i motivi

L’Inter, dunque, non sarà la prossima squadra del centrale spagnolo. Il Valencia, questa estate, aveva chiesto oltre 20 milioni di euro per separarsi dal proprio difensore in scadenza di contratto. I nerazzurri hanno ritenuto eccessiva la cifra e si sono concentrati su altro. Da qui, l’arrivo del 2003 argentino, Tomas Palacios. Il ragazzo si sta integrando nel gruppo di Inzaghi e, al momento del ritorno di Buchanan, si capirà il da farsi sul suo immediato futuro. Intanto, non ci sarà un ritorno di fiamma per Gasiorowski proprio per l’investimento fatto sull’argentino. Marotta e Ausilio, su questo, sono stati molto chiari.