Inzaghi e l’augurio per il derby | Il tecnico spera

Simone Inzaghi comincia a preparare la partita di domenica sera, a San Siro, contro il Milan. Il tecnico nerazzurro ha una speranza per la partita contro i rivali di sempre

Inzaghi, dopo la partita contro il Manchester City, è focalizzato sul derby di domenica sera. La squadra del tecnico nerazzurro, dopo il brutto pareggio contro il Monza della scorsa settimana, non può più sbagliare. L’avversario è ostico e, dopo sei stracittadine di fila perse, non vorrà concedere nulla ai rivali di sempre. Intanto, l’allenatore, ha un augurio in vista del derby e confida di realizzarlo.

Inzaghi e la speranza: il tecnico ha un augurio in vista del derby

Inzaghi sta iniziando a preparare la partita che si preannuncia molto complicata. C’è da aspettarsi una reazione d’orgoglio da parte della squadra rossonera in vista del derby. Ma la speranza del tecnico interista, prima della gara, è una soltanto. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Simone Inzaghi si augura di recuperare gli infortunati. Detto del ritorno ad ottobre di Buchanan, in vista della stracittadina, il tecnico, vorrebbe avere con sè Dimarco, assente in Champions League, così come Arnautovic, che ha dato meno soluzioni in attacco con la sua mancanza. Insomma, le condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Ma l’ex Lazio punta forte sul recupero dei due giocatori.

Inter, esame Milan complicatissimo: ecco perchè

L’Inter, però, non dovrà attendersi una partita semplice. La squadra rossonera, infatti, vorrà reagire dopo sei derby persi. Soprattutto l’ultimo è stato quello che ha fatto più male agli uomini di Fonseca, visto che ha consentito all’Inter di vincere il ventesimo scudetto e di raggiungere la seconda stella prima dei cugini rossoneri. Insomma, Inzaghi dovrà preparare la partita perfetta, anche per riscattare la brutta prestazione contro il Monza da cui è arrivato solo un pareggio.