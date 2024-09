Condò: “Lautaro Pallone d’Oro? Una cosa prima” | Un obiettivo

Paolo Condò ha parlato della squadra nerazzurra e delle partite che dovrà affrontare in Champions League a partire da stasera contro il Manchester City. Poi, un commento anche su Lautaro Martinez

Condò è intervenuto sulle righe del quotidiano Repubblica, per parlare delle partite che, da questa sera, impegneranno la squadra nerazzurra in Champions League. Non solo, perchè il giornalista ha anche parlato il tema Lautaro e la possibilità di vincere il Pallone d’Oro che deve passare necessariamente da un fattore in particolare.

Condò: “Inter, calendario difficoltoso per la Champions League”

Condò, dunque, ha analizzato quello che sarà il cammino in Champions League della squadra nerazzurra. Gli uomini di Inzaghi, già da stasera, avranno un compito complicatissimo in casa del Manchester City.

Ecco le parole di Condò: “Finalista degna soltanto due anni fa, la scorsa stagione valeva i quarti, sfuggiti per la serata storta di Madrid e per il fatto di esserci arrivati senza rete di protezione (stesa per scelta sull’obiettivo scudetto). Già forte e completa la rosa è stata irrobustita migliorando le poche posizioni in cui l’alternativa era debole, e ce ne sarà bisogno perché l’Inter, con un parametro complessivo di 140, ha ricevuto un calendario impegnativo”.

Il giornalista su Lautaro e il Pallone d’Oro: “La vittoria passa esclusivamente da una via”

Il giornalista, poi, ha continuato a parlare di un singolo nerazzurro come Lautaro e della possibilità di poter vincere il Pallone d’Oro in futuro. Ecco le sue parole sull’argentino: “Il dettaglio delle rivali con il loro valore: City 1, Stella Rossa 25, Young Boys 26, Arsenal 13, Lipsia 9, Bayer 8, Sparta 30, Monaco 28, totale 140 (da notare che il Bayer è entrato in prima fascia con l’ultimo aggiornamento del ranking). A fine ottobre Lautaro Martinez si piazzerà bene nella graduatoria del Pallone d’oro, ma se la sua ambizione è vincerlo dovrà passare per forza dalla Champions”.