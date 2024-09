Inter-Milan, un big assente al derby? | La situazione

Inter-Milan potrebbe perdere uno dei suoi assoluti protagonisti. Il giocatore si è infortunato ed è in forte dubbio per la stracittadina milanese. Nelle prossime ore si capirà di più

Inter che, dopo la partita di Champions League contro il Manchester City, torna subito ad allenarsi in vista del derby di Milano contro il Milan. La squadra rossonera, vuole vendicare le ultime sei sconfitte consecutive e darà filo da torcere ai nerazzurri. Intanto, uno dei big della gara, potrebbe mancare clamorosamente. Per lui un infortunio che potrebbe penalizzare la squadra.

Inter-Milan, un big salta il derby milanese? La situazione del giocatore

Inter-Milan, dunque, rappresenta il big match della quinta giornata di Serie A. Dopo le fatiche di Champions, entrambe le squadre hanno intenzione di portare a casa i tre punti per continuare il loro cammino e raggiungere i loro obiettivi. Ma, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, uno dei grandi protagonisti potrebbe essere assente. Si tratta del portiere rossonero, Mike Maignan. Il francese si è infortunato ad inizio secondo tempo nella partita contro il Liverpool e la sua presenza è in dubbio. Dagli esami fatti, non risulta alcuna lesione, ma solo una botta, anche se la condizione non è delle migliori. Insomma, Fonseca spera di poter avere a disposizione il proprio portiere. Perderlo, sarebbe una grave perdita.

Inzaghi riflette: chi schierare in attacco?

Se il Milan spera di recuperare Maignan in vista del derby, ecco che Inzaghi sta cercando di valutare la situazione dei propri attaccanti. Infatti, Lautaro Martinez non è ancora nel pieno della forma. Se Thuram, in questo momento, sembra l’unico elemento inamovibile in attacco, Taremi scalpita per una maglia da titolare. Bisognerà vedere in questi giorni come l’argentino si allenerà e se riuscirà a migliorare la condizione fisica. In tal caso, sarebbe lui a guidare il reparto avanzato della squadra nerazzurra.