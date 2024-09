Derby, designati gli arbitri | Ecco chi dirigerà la gara

Il derby della Madonnina si avvicina sempre di più. La squadra nerazzurra e quella rossonera si affronteranno e vogliono ottenere i tre punti. Intanto, la Lega, ha diramato le designazioni arbitrali

Derby di Milano che si avvicina. Dopo le fatiche di Champions League, domenica sera la squadra nerazzurra e quella rossonera si sfideranno per ottenere tre punti che sarebbero importantissimi. Intanto, proprio per la partita, la Lega Calcio ha diramato le designazioni arbitrali con direttore di gara, guardialinee, addetto al VAR e all’AVAR. Ecco chi saranno.

Derby, la Lega ha diramato le designazioni arbitrali

Derby di Milano che diventa particolarmente importante per entrambe le squadre. Per il Milan, che in caso di vittoria, eviterebbe di rimanere eccessivamente staccata da quello che è il gruppetto di testa per la lotta alla vittoria dello scudetto. Per l’Inter, invece, sarebbe la settima vittoria consecutiva in una stracittadina, con la possibilità di riscattare la brutta prestazione che ha portato al pareggio in casa del Monza.

Intanto, la Lega Calcio, ha diramato le designazioni arbitrali per la partita. La gara sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il quarto uomo sarà Ayroldi, il VAR sarà affidato a Di Paolo, mentre Paterna sarà AVAR.

Inzaghi e Fonseca alle prese con alcuni problemi fisici di alcuni uomini

Sarà una partita sicuramente molto interessante quella tra Inter e Milan. Anche se le due squadre, dovranno valutare la presenza o meno di alcuni uomini fondamentali. Il tecnico rossonero dovrà capire se Maignan potrà recuperare dalla botta presa e prendere il suo posto tra i pali della porta milanista. Inzaghi, dovrà valutare le condizioni di Dimarco che ha saltato la partita contro il Manchester City. Oltre a lui, bisognerà capire anche se ci sarà Lautaro, visto che l’argentino non è ancora al meglio della forma. In caso contrario, spazio a Taremi nell’attacco nerazzurro.