Inter, grandi complimenti da Guardiola | “Meglio della finale”

Ieri sera nel post partita di Manchester City – Inter, il tecnico spagnolo Pep Guardiola si è complimentato con i nerazzurri e il loro tecnico Simone Inzaghi

Inter – Ieri sera è arrivato il tanto atteso esordio dell’Inter in Champions League. I nerazzurri hanno affrontato nuovamente il Manchester City di Pep Guardiola dopo la finale di Champions persa ad Istanbul. Il risultato non ha visto nessuna delle squadre prevalere sull’altra, un perfetto 0 a 0 con occasioni da entrambe le parti. Nel post partita il tecnico spagnolo si è complimentato con la squadra di Simone Inzaghi.

Guardiola: “L’Inter è una squadra meravigliosa!”

Intervistato subito dopo il finale di partita, Pep Guardiola non ha potuto evitare i complimenti agli avversari affrontati in campo. Guardiola si è frequentemente espresso in maniera positiva riguardo la squadra di Simone Inzaghi. Qualche giorno fa ha ribadito come la finale di Istanbul si stesse giocando su un equilibrio perfetto che avrebbe potuto portare alla vittoria anche l’Inter. L’opinione del tecnico non è cambiata dopo la partita di ieri sera: “È stata una partita difficile, l’Inter è una squadra meravigliosa, che gioca benissimo in contropiede e si difende benissimo. Ma della mia squadra mi è piaciuto tutto perché so che squadra abbiamo affrontato, non sono campioni d’Italia per caso.”. Guardiola è uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, i suoi complimenti non possono che far piacere ai nerazzurri.

“Abbiamo giocato meglio di due anni fa”

Guardiola poi ribadisce di non poter recriminare nulla ai suoi giocatori. Secondo l’allenatore, il suo Manchester ha giocato meglio della finale di due anni fa, ma questa volta la vittoria non è arrivata. Eppure nel finale di partita il City ha avuto diverse occasioni che però, per la gioia dei tifosi interisti, non sono andate a buon fine. Data la nuova formula della Champions League, Inter e Manchester non si riaffronteranno più durante i gironi, potranno incrociarsi nuovamente soltanto dagli ottavi di finale in poi.