Mercato, retroscena Gudmunsson | Inter rassegnata

Il mercato dell’Inter si è concluso con quattro arrivi in entrata. Ma il grande obiettivo sfumato è stato sicuramente Gudmunsson. Sull’attaccante c’è un retroscena che riguarda il suo arrivo alla Fiorentina

Mercato dell’Inter che si è concluso con l’arrivo di Palacios. La dirigenza, come detto fin dall’inizio, non aveva intenzione di fare tantissime cose in entrata. L’obiettivo principale, più che altro, era quello di mantenere l’ossatura pesante della squadra e questo è stato fatto. Intanto, arriva un retroscena incredibile per quanto riguarda il mancato arrivo di Albert Gudmunsson alla corte di Simone Inzaghi.

Mercato, retroscena su Gudmunsson: è stato l’attaccante a rifiutare i nerazzurri!

Mercato concluso, ma non senza qualche piccolo rammarico. L’Inter, come anticipato, avrebbe voluto avere tra le sue fila anche Gudmunsson. L’ex attaccante del Genoa, invece, è approdato alla corte di Palladino alla Fiorentina, per cui non se ne è fatto nulla. Intanto, il quotidiano La Repubblica, c’è un retroscena che ha lasciato attonita la società di viale della Liberazione. Infatti, sarebbe stato il giocatore a rifiutare la società nerazzurra. Gudmunsson voleva avere un ruolo centrale all’Inter. Cosa che, con la presenza di giocatori come Taremi, Thuram e Lautaro, non poteva essere garantita. Da qui, il gran rifiuto e la preferenza verso altri lidi. I nerazzurri, adesso, hanno intenzione di concludere la stagione con gli attaccanti a propria disposizione. Ma si pensa già all’obiettivo per l’attacco.

Inter, si prova un innesto a parametro zero: c’è il preferito

Per quanto riguarda il reparto avanzato, la società nerazzurra sta provando a sondare le piste sui parametri zero. Ed il primo profilo sulla lista di Marotta e Ausilio è quello di Jonathan David. L’attaccante canadese classe 2000, piace davvero a tante squadre, tra cui la Juventus, e non sarà facilissimo portarlo ad Appiano Gentile. Per questo, si cercherà la strategia migliore per regalarlo ad Inzaghi e rendere il reparto offensivo ancora più forte e completo. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.