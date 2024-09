Barella: “Vincere la Champions? Vi dico tutto | L’obiettivo del centrocampista

Nicolò Barella ha parlato alla fine della partita del pareggio ottenuto contro il Manchester City, giocando una grande partita sia a livello individuale sia a livello di squadra

Barella è stato forse il migliore in campo nella partita pareggiata contro il Manchester City. Il centrocampista sardo ha giocato una gara fatta di corsa, intensità, qualità e personalità. Contro una delle squadre migliori al mondo, sia lui che tutta la squadra sono usciti dal campo con delle certezze. A fine partita, il centrocampista ha analizzato la sua di gara e quella di tutta la squadra.

Barella: “Vogliamo provare a vincere la Champions, poi ci sono tante sfaccettature”

Barella, dunque, ha parlato della partita ai microfoni di Amazon Prime Video. Il centrocampista ha voluto parlare dell’obiettivo nerazzurro per quanto riguarda la Champions.

Ecco le parole di Barella: “E’ nata da una squadra che l’anno scorso ha dominato il campionato, lasciando qualcosa in Champions e che quest’anno vuole fare di più. Due anni fa siamo arrivati in finale e ora stiamo facendo tanta esperienza. Vincere? Siamo all’Inter e qui si gioca sempre per vincere. Poi nel calcio ci sono tante sfaccettature, quindi vediamo”.

Barella, poi, ha continuato: “Posso dire l’atteggiamento, perchè dopo una partita non brillantissima a Monza, potevamo arrivare con la testa un po’ così. Invece siamo venuti qui concentrati, giocando alla pari contro una delle squadre migliori. Messaggio al Milan? No, abbiamo pensato solo a questa partita come ha fatto il Milan contro il Liverpool. Da domani si pensa al derby e proveremo a prepararlo nella migliore maniera possibile”.

Inter, c’è da essere soddisfatti con un solo rammarico

L’Inter può sicuramente essere soddisfatta di quanto fatto vedere in casa del Manchester City. Una partita giocata in maniera ordinata e concentrata in fase difensiva, senza disdegnare di andare in avanti. L’unico rammarico è stato quello di non aver concretizzato tutte le occasioni capitate per eccesso di altruismo. Insomma, sicuramente ci sono certezze e adesso bisogna fare uno step in più ovvero quello della concretezza.