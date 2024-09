“Inter come il Napoli”, commento senza pietà | Inzaghi spacciato?

Sono piovute tante critiche sull’Inter e sul pareggio ottenuto contro il Monza. Sono quattro i punti persi contro le piccole e tanti stanno già avanzando le loro ipotesi sulla squadra nerazzurra

Inter che delude ed Inter che subisce tantissime critiche. Il pareggio contro il Monza, soprattutto per la prestazione indolente dei nerazzurri, ha fatto sì che tutto quel che di buono si era visto contro l’Atalanta, fosse messo da parte da tanti addetti ai lavori. C’è chi avanza anche delle ipotesi in merito a questo atteggiamento della squadra nerazzurra. Il giornalista, ci va giù duro e fa il suo pronostico per lo scudetto.

Inter come il Napoli? Il giornalista sicuro: “Farà lo stesso errore”

Inter che prende tantissime critiche dopo il pari in campionato. La squadra nerazzurra, però, deve voltare pagina e pensare ai prossimi impegni stagionali contro Manchester City e Milan. Intanto, il giornalista Auriemma, fa il suo pronostico sui nerazzurri ai microfoni di Pressing.

Ecco le parole di Auriemma: “L‘Inter sta vivendo lo stesso post-Scudetto del Napoli perché ha vinto troppo facilmente l’anno scorso e ora pensa sia la stessa cosa. Questo senso di superiorità alla fine danneggerà lungo tutto il percorso la squadra di Simone Inzaghi. Ecco perché dico che dopo 4 giornate l’unica squadra concentrata al 100% sul suo obiettivo è il Napoli. Anche se Antonio Conte non lo dirà mai che l’obiettivo è lo Scudetto”.

Pari con il Monza deludente: preoccupa la condizione di alcuni singoli

Il pareggio ottenuto a Monza desta qualche preoccupazione e non per il risultato. Tanti giocatori sono apparsi ancora un po’ fuori forma. In primis, Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha avuto un paio di occasioni per sbloccarsi, ma non è riuscito ad incidere come suo solito. Dopo la vittoria della Copa America, il capitano nerazzurro ha avuto poco tempo per la preparazione atletica e adesso dovrà rimettersi in pari con gli altri compagni. Così come non hanno convinto alcuni rincalzi, come Frattesi e Asllani, ancora troppo compassati e non nel vivo del gioco. Contro Manchester City e Milan servirà sicuramente un’altra squadra.