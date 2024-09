Biasin e la frecciata alle alternative | Turn-over fallito?

Fabrizio Biasin ha parlato della partita che i nerazzurri hanno giocato contro il Monza, pareggiando. Il giornalista si è soffermato su quanto fatto dalle alternative ai titolari e sulla prestazione di Lautaro

Biasin ha parlato della questione inerente alle alternative che, contro il Monza, non sono state all’altezza dei titolari. Il giornalista ha ammesso come la squadra nerazzurra sia ugualmente forte, ma che l’undici titolare abbia una colonna portante che non va intaccata e che costituisce l’asse su cui si fonda tutta la squadra. Ecco le parole, dagli studi di Pressing, del giornalista di Libero.

Biasin: “Le alternative, anche se forti, non sono all’altezza dei titolari”

Biasin, dunque, si è espresso in merito alla formazione schierata da Simone Inzaghi contro il Monza e che ha visto varie alternative rispetto all’undici titolari. Ma questi hanno deluso le attese e non sono riusciti a dare il contributo richiesto. Il giornalista ha ammesso come la squadra non possa fare a meno di tre elementi nello specifico.

Ecco le parole di Fabrizio Biasin: “Dopo la partita contro l’Atalanta c’era chi, esagerando, diceva che il campionato fosse già deciso. Questa, invece, è stata una partita sotto ritmo. Le alternative non hanno reso come i titolari. Questa squadra è fortissima anche nelle alternative, ma ci sono dei giocatori imprescindibili come Calhanoglu, Barella e Bastoni”.

Lautaro deludente, il giornalista: “Sono convinto di una cosa”

Anche Lautaro Martinez è stato molto deludente. L’attaccante argentino ha sbagliato due gol non da lui e non è riuscito a dare il suo solito contributo alla squadra. Proprio di lui ha continuato a parlare il giornalista che si è detto fiducioso sulla sua stagione e convinto di un aspetto in particolare.

Di seguito, le parole di Biasin su Lautaro: “L’argentino un paio di volte l’anno si mette in discussione, ma poi si migliora sempre ed io sono convinto che sarà così anche in questa stagione”.