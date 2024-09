Trevisani: “Questo aspetto mi fa sorridere” | Inzaghi lo ascolterà?

Riccardo Trevisani ha parlato della partita della squadra nerazzurra contro il Monza. La squadra di Inzaghi ha ottenuto solo un pareggio e sono arrivate critiche al tecnico per un aspetto in particolare

Trevisani non ci sta e si schiera dalla parte di Simone Inzaghi. Il giornalista ha ascoltato a Pressing le opinioni di tutti, ma poi ha voluto dire la sua sul tecnico nerazzurro e la formazione schierata in campo. Una squadra sicuramente rimaneggiata, ma superiore al Monza nell’organico.

Trevisani: “Oggi il turnover diventa inevitabile, una cosa mi fa ridere”

Trevisani, dunque, ha voluto smontare le opinioni di chi ha dato la colpa al turnover per il pareggio contro il Monza. Il giornalista ha voluto puntualizzare alcuni aspetti in merito alle scelte dell’allenatore nerazzurro.

Ecco le parole di Trevisani: “Il turnover è una cosa che diventa inevitabile quando hai le rose così lunghe per far riposare i giocatori. Questo ovviamente penalizza però chi lo fa. Mi fa ridere che oggi Inzaghi sia il responsabile numero uno e il colpevole del risultato di Monza dell’Inter. L’anno scorso a Lecce ha giocato con Asllani, Frattesi, Mkhitaryan e Sanchez al posto di Thuram. Vince 4-0 in quel caso, la squadra era peggiore. Il Monza non è tanto diverso dal Lecce che si è salvato”.

Il giornalista, poi, ha rincarato: “Bisogna essere calmi nelle valutazioni, siamo alla quarta giornata”

Il giornalista, poi, ha continuato ancora: “Mi fa ridere perciò la critica ad Inzaghi: il turnover penalizza sempre, ma non è che se l’Inter vince l’allenatore è bravo altrimenti no. Bisogna essere più calmi e posati nelle valutazioni, siamo alla quarta giornata. Vale per l’Inter e vale per la Juventus. Hanno comunque i loro problemi, un periodo come questo è difficile e meno turnover si fa nella singola partita, ma su una stagione di 50 partite un po’ di turnover va fatto. Soprattutto considerando gli impegni dell’Inter”.