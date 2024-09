Mercato, ma che sconto! | L’Inter deve mettere mano al portafoglio

Il mercato dell’Inter non muore mai. La società nerazzurra è già al lavoro per programmare la prossima stagione, ma arriva una doccia gelata: un obiettivo costa davvero tantissimi soldi

Mercato dell’Inter che non finisce mai. La società di viale della Liberazione ha appena concluso la finestra estiva, ma sta già pensando alla prossima stagione. Programmare prima, per evitare di farsi trovare impreparati dopo. L’Inter ha sempre agito così nelle ultime stagione e vuole provare a farlo anche ora. Ma arriva una doccia gelata per quanto riguarda un obiettivo. I nerazzurri dovranno mettere mano al portafogli per portarlo a Milano.

Mercato Inter, l’anno prossimo sarà una piccola rivoluzione: quanti giocatori a scadenza!

Mercato nerazzurro che, la prossima estate, molto probabilmente, vedrà alcuni elementi della rosa attuale di Simone Inzaghi che non sanno più alla Pinetina. Tanti, infatti, sono gli elementi a scadenza di contratto. A cominciare dai due difensori centrali Acerbi e de Vrij. Ma senza dimenticare anche un giocatore come Darmian. Occhio anche alla situazione di Mkhitaryan che è vero che ha il contratto in scadenza nel 2026, ma c’è una clausola nel suo contratto che permette alla società di risolvere l’accordo con un anno di anticipo. Infine, i due attaccati Correa e Arnautovic. Entrambi sono fuori dai piani dei nerazzurri e sicuramente non saranno più in maglia nerazzurra.

L’obiettivo è rinforzare la difesa: per un giocatore servono tantissimi soldi

L’obiettivo primario della prossima sessione di mercato è quello di rinforzare il reparto difensivo. I nerazzurri, infatti, hanno ben chiaro in mente su chi puntare e su chi no. E il primo profilo nella lista di Marotta e Ausilio è quello di Jaka Bijol dell’Udinese. Ma il difensore sloveno, che ha fatto molto bene anche all’ultimo europeo, non sarà facile da acquistare. Per lui, infatti, sono stati rifiutati circa 20 milioni nell’ultima estate e ne serviranno almeno una decina in più. Una cifra enorme che in viale della Liberazione andrà valutata con estrema attenzione. Intanto, i radar sul ragazzo sono accesi.