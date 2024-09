Dumfries, messaggio chiaro a Inzaghi | Il tecnico non può sottrarsi

Dumfries decisivo nella partita di campionato contro il Monza. Il giocatore manda un messaggio chiaro al tecnico, Simone Inzaghi in vista della partita contro il Manchester City

Dumfries è stato decisivo con il suo ingresso nella partita contro il Monza. L’esterno olandese, infatti, ha firmato il gol del pareggio in una partita che per l’Inter è stata molto complicata. Addirittura, i nerazzurri, hanno rischiato di perderla. Per questo, l’ingresso dell’olandese è stato provvidenziale in un momento delicato. E proprio lo stesso numero 2 interista ha mandato un messaggio abbastanza chiaro a Simone Inzaghi.

Dumfries, messaggio chiaro ad Inzaghi: il tecnico lo cogliere?

Dumfries è stato il protagonista, per l’Inter, della partita contro il Monza. L’esterno olandese, infatti, con il gol segnato, ha permesso ai nerazzurri di evitare la prima sconfitta stagionale. Ma, per quando riguarda il giocatore individualmente, l’olandese ha mandato un chiaro messaggio a Simone Inzaghi. Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’esterno non è mai partita titolare in questa stagione. In nazionale è stato spesso decisivo, così come fatto in campionato contro i brianzoli. Contro il Manchester City si candida ad una maglia da titolare, perchè, nonostante la scorsa stagione sia stato molto discontinuo, il giocatore ritiene di essere il padrone della fascia destra nerazzurra. Intanto, il ragazzo, si avvicina al rinnovo con il club.

L’olandese e il rinnovo: accordo imminente

L’esterno olandese è vicino a rinnovare il proprio contratto con la società nerazzurra. Un accordo che verrà siglato fino al 2027, con opzione per una stagione ulteriore, e un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti a stagione. La novità sta nel fatto che il giocatore è stato accontentato anche per quanto riguarda l’inserimento della clausola risolutoria all’interno del proprio contratto di un valore compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro. Vedremo quando tutto verrà formalizzato nero su bianco. Ma la fumata bianca è davvero vicina per l’Inter e per Dumfries.