Inter, per Ceccarini c’è già l’idea sul futuro | Dumfries ci siamo!

Il giornalista Niccolò Ceccarini conferma che l’Inter è su Jonathan David, inoltre il rinnovo di Dumfries dovrebbe essere molto vicino

Inter – I nerazzurri si stanno già adoperando per trovare nuovi nomi da aggiungere alla rosa del futuro. Tanti giocatori andranno in scadenza di contratto, la coppia Ausilio-Marotta potrebbe mettere nel proprio mirino più di qualche giocatore. Quest’anno l’Inter è riuscita a portare a Milano Taremi e Zielinski senza versare nulla ai precedenti club. Secondo Niccolò Ceccarini ci sarebbe già un obiettivo nel mirino della dirigenza ma con riferimento alla prossima stagione nerazzurra.

Ceccarini: “L’Inter è interessata, la trattativa potrebbe essere anticipata a gennaio!”

Ceccarini durante nel suo spazio su tuttomercatoweb.com, ha parlato del futuro obiettivo dei nerazzurri: Jonathan David, attuale attaccante del Lille. Il contratto del canadese scadrà a giugno 2025, diverse squadre hanno già posato i propri occhi sul talento classe 2000 tra queste anche l’Inter. ” L’Inter ci sta pensando in maniera concreta ed è decisa a farsi avanti per tentare di bloccarlo per giugno. L’idea sarebbe quella di fare come con Taremi e Zielinski. Se questo non fosse possibile, il club nerazzurro potrebbe anche provare a fare un’offerta al Lille già a gennaio per mettersi in prima fila e anticipare la concorrenza.” Questo quanto riferito dal giornalista, c’è quindi la possibilità che l’Inter chiuda la trattativa già nel mercato invernale!

“Dumfries? Il rinnovo è molto vicino”

Secondo Ceccarini, Dumfries è ormai vicinissimo al rinnovo con i nerazzurri. Il rinnovo dell’olandese è l’unica questione in sospeso che i nerazzurri si portano dietro fin da giungo. L’interesse del Manchester United ha scombinato un po’ le carte. Dumfries e i suoi agenti hanno avuto la certezza che per il giocatore ci potrebbe essere la prospettiva di trasferirsi in Premier League, ciò ha portato ad alzare le richieste di ingaggio. Tuttavia i tifosi nerazzurri possono dormire sonni tranquilli, il rinnovo dovrebbe arrivare molto presto.