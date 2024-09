Monza-Inter, 4 cambi per Inzaghi | Una carta a sorpresa per il tecnico

Il Monza sarà la prossima avversaria dell’Inter in campionato prima dei grandi impegni contro City e Milan. Inzaghi, pensa a qualche cambio con un’ulteriore sorpresa rispetto alle scorse ore

Monza-Inter è il posticipo serale di questa sera, con la squadra nerazzurra che vuole andare a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Tutti hanno ancora negli occhi la splendida prestazione contro l’Atalanta, ma contro gli uomini di Alessandro Nesta sarà un’altra sfida che dovrà essere presa con il massimo impegno. Intanto, Simone Inzaghi, è pronto ad alcuni cambi, con una nuova sorpresa nell’undici iniziale.

Monza-Inter, Inzaghi pensa all’undici titolare: una nuova sorpresa. Le ultime

Monza è la prossima tappa per il cammino in campionato dei nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi vuole portare a casa i tre punti, per arrivare al meglio a due sfide importantissime come quelle contro il Manchester City ed il Milan. Per questo, il tecnico interista, sta pensando ad alcuni cambi rispetto alla formazione titolare di base. In porta, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe esserci sempre Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe vedere Carlos Augusto, Acerbi e, novità dell’ultima ora, Bisseck al posto di Pavard.

In mezzo, l’unico cambio è quello di Zielinski per Mkhitaryan, poi, completare il quintetto, saranno ancora Darmian, Barella, Calhanoglu e Dimarco. Infine, in avanti, oltre all’inamovibile Thuram, dovrebbe esserci Mehdi Taremi.

Inzaghi vuole tutto: la preparazione ai prossimi impegni

Simone Inzaghi sa bene che, da questo momento, inizia tutt’altra stagione rispetto a quella giocata. La squadra nerazzurra, infatti, sarà impegnata su tantissimi fronti. L’obiettivo principale è quello di replicare lo scudetto della passata stagione. Ma anche in Europa, i nerazzurri, vogliono provare a raggiungere nuovamente la finale. E la partita d’esordio in Champions League è proprio contro quel Manchester City che quella finale l’ha vinta. Il test contro gli inglesi, può dare un primissimo bilancio sulle ambizioni internazionali del club nerazzurro. Successivamente, altra sfida importante, quella contro il Milan che vorrà vendicarsi dopo quanto accaduto nella scorsa stagione di campionato.