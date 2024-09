Mercato, il difensore ha risolto il contratto | Ne approfitta l’Inter?

Mercato concluso, ma qualche affare è ancora possibile. Nelle ultime ore si è aperto uno scenario per un giocatore a parametro zero che interessa da tempo alla società nerazzurra

Il mercato è giunto al termine da poco, ma qualche movimento può ancora accadere. Ci sono elementi nella lista degli svincolati che possono davvero fare gola a tanti. I nerazzurri, di fatto, sono al completo, ma potrebbero pensare di approfittare di qualche situazione molto particolare. E nelle ultime ore, un giocatore ha risolto il proprio contratto con la sua società. I nerazzurri guardano con molta attenzione il divenire della situazione.

Mercato, il giocatore ha risolto il contratto: l’Inter può entrare in corsa per lui

Mercato che da sempre colpi di scena. Come quello delle ultime ore e che ha riguardato il difensore francese del Salisburgo, Oumar Solet. Il centrale classe 2000, infatti, ha risolto il suo contratto con la società austriaca e, da questo momento, è un giocatore libero di firmare per qualunque squadra. L’Inter ha valutato e valuta il suo nome per il futuro. Infatti, quello di Solet era uno dei profili nella lista di Marotta e Ausilio in vista della prossima stagione, visto che si sta puntando a fare una ristrutturazione della zona centrale del reparto arretrato. Vedremo se, in queste ore, la dirigenza ne approfitterà e potrà nascere qualcosa di interessante in ottica mercato nerazzurro.

Marotta e Ausilio, decisioni da prendere: chi resta tra Acerbi e de Vrij?

Ma prima che entri un nuovo elemento nel reparto arretrato, l’Inter deve capire chi davvero lascerà la maglia nerazzurra. La situazione di Acerbi e de Vrij è molto chiara ed entrambi sono a scadenza a fine stagione. L’olandese, però, oltre ad un’età inferiore rispetto all’italiano, ha anche un opzione unilaterale per la società di rinnovo per un’altra stagione. Inzaghi, dal canto suo, preferirebbe avere in rosa il suo fedelissimo dai tempi della Lazio. Dunque, serviranno delle valutazioni interne, senza dimenticare la volontà di ringiovanimento voluta dalla nuova proprietà di Oaktree.