Inter, assenza importante nel documentario | Le verita dietro al film

Il film sul 20esimo scudetto dei nerazzurri sta per uscire nelle sale, la primissima proiezione ha lasciato i giornalisti con diverse domande.

Inter – Ieri è avvenuta la prima proiezione del film per celebrare l’ultimo scudetto nerazzurro arrivato la scorsa stagione. Lo scudetto della seconda stella andava omaggiato nel miglior dei modi, è per questo che Inter Media House si è rivolta a Filmaster per la produzione dell’atteso docufilm, il film sarà disponibile nelle sale dal 19 al 24 settembre. La pellicola ripercorrerà tutte le principali tappe affrontate dai nerazzurri prima di alzare il trofeo che ha permesso di ottenere la seconda stella. Tuttavia, da questa prima proiezione, c’è una dettaglio che ha fatto storcere il naso a diversi giornalisti.

Tuttosport: “Zhang fatto sparire dal film dell’Inter!”

Il quotidiano sportivo Tuttosport ha rilevato oggi l’importante dettaglio all’interno del documentario: Steven Zhang è completamente assente dalla pellicola. “In tutta l’ora e mezza della pellicola non c’è nemmeno un’immagine o un riferimento all’ex presidente dei nerazzurri. Non aver un contributo, nemmeno minimo, di chi ha investito centinaia di milioni nel club di Viale della Liberazione apre svariati ragionamenti e domande. Dall’Inter fanno sapere che l’intervista a Zhang si sarebbe dovuta tenere a Milano, ma la permanenza in Patria dell’erede di Suning ne aveva oggettivamente impedito la realizzazione.” Queste le parole all’interno dell’articolo del quotidiano torinese.

Marotta non dimentica l’ex presidente

L’attuale presidente Beppe Marotta non ha tralasciato il nome di Steven Zhang nel momento in cui ha espresso un sentito ringraziamento a tutti gli eroi che hanno consentito di arrivare alla seconda stella. Tuttavia la totale assenza dell’ex presidente non può che far pensare a un possibile attrito tra le parti. Difficile credere che Zhang non abbia avuto modo di registrare una parte di intervista da inserire all’interno del film. Altrettanto difficile credere che sia un puro caso se nella pellicola non sono presenti immagini riguardanti l’ex presidente. In ogni caso l’assenza di Zhang è un dettaglio davvero spiacevole, l’ex presidente ha riportato l’Inter ad alti livelli, merita un posto nella storia dell’Inter.