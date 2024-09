Marotta, il presidente presenta il film della seconda stella!

Marotta – La scorsa è stata indubbiamente una stagione che resterà nella storia dell’Internazionale. Nonostante i due scivoloni in Champions League e Coppa Italia, la vittoria del 20esimo scudetto ha portato una grandissima gioia nei cuori dei tifosi! Anche le modalità con cui è arrivata la seconda stella hanno contribuito a rendere questo successo ancora più grande. Vincere matematicamente lo scudetto durante il derby di Milano era un evento mai accaduto e che difficilmente si ripeterà. Per celebrale questo avvenimento da tempo è stata annunciata l’uscita di un docu-film dedicato al ventesimo scudetto.

Marotta: “Una gioia da rivivere!”

Oggi a Milano è avvenuta la prima proiezione del film dedicato allo scudetto nerazzurro. Non poteva ovviamente mancare il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Il presidente ovviamente ha rilasciato qualche dichiarazione riguardante il film e lo scudetto: “Rivedere questo film è straordinario, mi emoziona ogni volta che lo rivedo, l’adrenalina è stata tanta. Quel 22 aprile era pieno di tensione e facce tirate, l’emozione nasce proprio da come so che abbiamo vissuto quelle giornate. Non si vince mai per caso o fortuna, alla fine emergono i valori“. Marotta poi non ha potuto fare a meno che ringraziare anche i numerosissimi tifosi che si sono raccolti per festeggiare la seconda stella il 28 aprile. Un ricordo indelebile che resterà nelle menti di tutti gli appassionati di calcio per molto tempo.

Un pensiero anche agli eroi del passato

Marotta non ha tenuto soltanto a esaltare i ragazzi che hanno permesso l’ultimo successo nerazzurro, ma ha speso anche delle parole per ricordare gli eroi del passato che hanno permesso all’Inter di arrivare a vincere la seconda stella. Il presidente ha ricordato Giovanni Invernizzi, allenatore dell’Inter vincitrice dell’undicesimo scudetto, il presidente Ivanoe Fraizzoli, che portò l’Inter a vincere anche il dodicesimo scudetto, Ernesto Pellegrini, presidente dell’Inter dei record, e infine ovviamente l’ex presidente Massimo Moratti.