Di Canio ne è certo, solo l’Inter può arrivare in fondo!

Di Canio – Paolo Di Canio, ex calciatore di Lazio e West Ham, è oggi un affermato opinionista di Sky Sport. L’ex attaccante è spesso ospite delle trasmissioni di Sky, vetrina che Di Canio usa frequentemente per parlare delle proprie opinioni sul campionato italiano ma anche sulle partite di Champions League. Nella giornata di oggi Di Canio ha parlato della possibilità di vedere le italiane più avanti nel percorso Champions citando ovviamente anche l’Inter.

Per Di Canio l’Inter è la squadra con più possibilità

Di Canio ha parlato con molta tranquillità e sicurezza delle probabilità di vedere le italiane nelle fasi più avanzate della competizione, questo il suo commento sui nerazzurri: “L’Inter è la squadra più attrezzata tra le italiane che parteciperanno alla Champions League. Ha migliorato la rosa, ha mantenuto lo stesso allenatore e due anni fa è arrivata in finale. E’ quella che ci potrebbe darci la soddisfazione di arrivare in fondo”. Le parole dell’ex attaccante non sorprendono nessuno, anche secondo i bookmakers i nerazzurri sono la squadra italiana che ha maggior probabilità di andare avanti nella competizione. Basti pensare che i componenti della rosa siano pressoché gli stessi che nel 2023 riusciranno ad arrivare in finale.

Anche per Caressa l’Inter deve crederci!

Anche per il giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa l’Inter ha il dovere di provare ad arrivare fino in fondo. Intervistato a Radio Deejay, il telecronista si è espresso dubbioso sulle capacità del Milan nel riuscire a proseguire a lungo. Mentre per i nerazzurri: “Penso che l’Inter quest’anno ci crede tanto e questo non è un dettaglio, è come se non avesse mai smesso dalla scorsa stagione. Ha la possibilità di andare avanti in Champions”. I due colleghi di lavoro si trovano dunque d’accordo su chi sia la favorita tra le italiane. Non resta che attendere l’inizio della competizione martedì 17 settembre.