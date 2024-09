Dumfries, Inter stufa per il rinnovo. E sulla clausola…

Dumfries, come si sa, oramai da tempo è in trattativa con il club nerazzurro per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Dopo tanto tempo in cui il giocatore sembrava addirittura poter lasciare il club nerazzurra, il prolungamento adesso sembra vicino. Ma, di fatto, la fumata bianca definitiva non è ancora arrivata e la società nerazzurra sta iniziando a stufarsi. E in questo momento, anche per quanto riguarda la clausola, potrebbero esserci delle novità.

Dumfries, adesso basta: l’Inter stufa per il rinnovo. I nerazzurri non vogliono mettere nemmeno la clausola

Dumfries, dunque, sta iniziando a stancare la società nerazzurra con questo tardare nel trovare l’accordo. Il giocatore olandese, infatti, non sta ancora trovano l’accordo per il rinnovo definitivo con l’Inter dopo che, da tempo, sembrava essere vicina la felice conclusione della trattativa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter è stufa e ha intenzione di accelerare le pratiche in un senso o in un altro. Marotta e Ausilio vogliono una risposta definitiva in breve tempo, altrimenti il giocatore andrà via a parametro zero. Oltre a questo, i nerazzurri vogliono tenere il punto anche per quanto riguarda la clausola risolutoria. Il giocatore vorrebbe inserirla tra i 15 e i 20 milioni di euro per allettare la Premier League. Ma in viale della Liberazione non hanno intenzione di inserirla. Se così non fosse, il giocatore andrà via a zero.

L’olandese ed una trattativa interminabile: il suo obiettivo è la Premier League

L’olandese da tempo ha come obiettivo quello di andare a giocare in Premier League. In estate sarebbe potuto partire, ma così non è stato, visto che la quadra per il rinnovo sembrava essere molto vicina. Nessuna società inglese ha presentato un’offerta allettante per lui, soprattutto alla luce delle richieste economiche fatte. A breve ci sarà la resa dei conti. Dumfries-Inter, da dentro o fuori.