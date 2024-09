Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha parlato della lotta per lo scudetto di questa stagione. Dopo il mercato, tantissime squadre possono dire la loro per provare a scippare il tricolore dal petto della squadra nerazzurra. Il Napoli, che sta ritrovando anche i risultati, la Juventus che ha fatto vedere cose interessanti, in attesa che anche il Milan ingrani. Intanto, l’ex allenatore, ha dato il suo parere sulla favorita finale.

Capello: “Scudetto? Avrei detto Juventus, ma Inter favorita per distacco”

Capello, dunque, ha detto la sua sulla lotta per la vittoria dello scudetto. L’ex tecnico della Roma ha parlato di tante squadre, soprattutto del Napoli di Antonio Conte e della nuova Juventus di Thiago Motta. Ma per lo stesso Capello, almeno per il momento, la favorita per distacco rimane soltanto l’Inter.

Ecco le parole di Fabio Capello ai microfoni di Radio DeeJay: “Inter con differenza davanti alle altre. La scommessa può essere il Napoli che sta facendo cose interessanti con Lukaku. Alle prime due partite dicevo Juventus, ora dico aspettiamola. Champions? Le Coppe saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi che abbiamo in testa”.

Inter, vari ostacoli per lo scudetto: Inzaghi non vuole mollare

La squadra nerazzurra è ben consapevole che le distanze con le squadre rivali si sono assottigliate rispetto alla passata stagione. Soprattutto il Napoli con gli ex Conte e Lukaku e la Juventus di Thiago Motta, saranno avversarie che saranno in lotta fino alla fine. Ma l’obiettivo di Simone Inzaghi è quello di regalare il bis tricolore consecutivo. Per questo obiettivo manca da ben 14 anni alla Milano nerazzurra. Pertanto, sul mercato, ha chiesto di far rimanere tutti i big della rosa e di integrare con qualche innesto mirato, al fine di avere due opzioni per ruolo. Obiettivo raggiunto, ma adesso la palla passa al campo. Dopo la vittoria contro l’Atalanta, ci sono altre sfide molto ardue a partire dalla partita contro il Monza.