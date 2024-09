Capello: “Inter vuole migliorarsi, Barella il manifesto”

Capello è tornato a parlare della squadra nerazzurra. L’ex allenatore di Juventus e Milan, ha parlato già nei giorni scorsi in termini entusiastici degli uomini di Simone Inzaghi e ancora una volta ha voluto esprimere il suo entusiasmo per quanto riguarda il gioco e la forza mostrata. Oltre alla totalità della squadra, Fabio Capello ha voluto elevare Nicolò Barella come manifesto di questa squadra che, in questi anni, sta facendo grandi cose.

Barella salta la Nazionale: operazione al naso perfettamente riuscita

A proposito di Nicolò Barella, il giocatore, come si sa, ha saltato la convocazione con la Nazionale italiana di Luciano Spalletti per avere un piccolo intervento al setto nasale per liberare le vie respiratorie. L’intervento del caso è perfettamente riuscito e il ragazzo avrà un periodo di circa due settimane di recupero in cui svolgerà esclusivamente lavoro in palestra e non in campo. Poi, in vista del ritorno in campo in campionato e Champions League, spetterà a Simone Inzaghi decidere se schierarlo in campo o meno. Sicuramente il giocatore sarà a disposizione e capace di giocare.