Capello: “Champions? Inzaghi deve fare…”

Capello, dopo il sorteggio per la nuova Champions League, ha parlato delle squadre pescate dai nerazzurri. Ad avviso dell’ex tecnico, la squadra di Inzaghi ha una rosa completa tale da poter far bene non solo in campo italiano, ma anche in quello europeo. Il sogno, è sempre quello di replicare il percorso fatto due anni fa, quando Lautaro e compagni hanno raggiunto la finale contro il Manchester City.

Capello: “Sorteggio Inter? I nerazzurri possono fare turn-over”

Capello, dunque, ha lanciato la squadra nerazzurra che, a suo avviso, può davvero fare bene in Europa in questa stagione. Dopo aver raggiunto la finale ed essere stata eliminata ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid, i nerazzurri vogliono crescere anche in Champions League per provare a fare il grande colpo.

Ecco le parole di Capello ai microfoni di Sky Sport: “Sulla carta l’Inter è la squadra con più esperienza e qualità: non ha più problemi di gioco, sa come muoversi. Inzaghi deve cercare di centrare tutti gli obiettivi. Non credo che i giocatori pensino solo al campionato o alla Champions, dipende dai momenti che vivi, dalla fortuna o dalla sfortuna. Ma quando vai in campo vuoi vincere. Loro hanno la possibilità di competere in tutte le categorie: Inzaghi non deve fare 11 e 11, ma delle rotazioni. L’Inter ha 22 giocatori, deve fare turnover”.

Inter, ecco quali saranno le otto partite della prima fase di Champions League

La squadra nerazzurra, dunque, avrà delle sfide molto stimolanti e anche complicate sotto certi aspetti. In primis, quella contro il Manchester City che rappresenta la replica della finale di due stagioni fa. Poi, occhio anche all’Arsenal di Calafiori e ai campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Le altre cinque avversarie saranno Lipsia, Stella Rossa, Monaco, Young Boys e Sparta Praga. Le prime otto squadre accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre che si posizioneranno tra il nono posto ed il ventiquattresimo, accederanno ad un turno supplementare, prima di accedere agli ottavi.