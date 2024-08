Biasin ha parlato di una trattativa di mercato che coinvolgerebbe i nerazzurri e che potrebbe aprirsi in questi ultimi giorni di calciomercato. Il giornalista, infatti, si è espresso in merito all’ipotetico scambio tra Inter e Roma e che coinvolgerebbe il nerazzurro Davide Frattesi ed il giallorosso Bryan Cristante. Lo stesso Biasin, facendo le proprie verifiche, ha voluto esternare quanto gli risulta su questa questione.

Biasin: “Scambio Frattesi-Cristante? Ho verificato e mi è stato smentito. Poi è vero che…”

Biasin, dunque, intervenuto al canale IoTifoInter, ha parlato dell’ipotetico scambio tra Inter e Roma e che riguarderebbe Davide Frattesi e Bryan Cristante. Nelle ultime ore si è tanto parlato di questa possibilità ed il giornalista ha detto la sua, in base alle informazioni in suo possesso.

Ecco le parole di Biasin: “Prima di esprimermi faccio sempre le mie verifiche: ho fatto qualche telefonata e questa pista mi è stata totalmente smentita, non sta né in cielo né in terra. Poi, è vero che Frattesi vuole giocare di più. Ma un conto è dire che vuole più spazio, un altro è che si possa ipotizzare uno scambio con Cristante”.

Frattesi chiede spazio: tra le manovre dell’agente e l’intenzione dell’Inter

Frattesi è certo che chiede spazio. Fino a questo momento, il centrocampista, è sempre subentrato. In estate, l’agente Beppe Riso, ha parlato con la società per chiedere un maggiore impiego. E ha anche sondato qualche pista sul mercato. Di fatto, per l’Inter e per Simone Inzaghi, il giocatore è un elemento fondamentale per il centrocampo interista. Pertanto, non si muoverà da Milano. Tra le altre cose, i nerazzurri, avranno anche parecchie partite da giocare, vista la nuova modalità del Mondiale per Club. Sicuramente, il giocatore troverà più spazio, anche se non è facile avendo davanti elementi come Barella e Mkhitaryan. Vedremo cosa accadrà nelle prossime gare.