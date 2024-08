Frattesi, De Rossi ci prova, per Cassano deve andare via

Frattesi – Non è un segreto che quest’anno la rosa dei nerazzurri sia particolarmente fornita. In particolare il settore del centrocampo risulta decisamente denso di grandi giocatori. Oltre ai 3 inamovibili titolari, l’Inter presenta tra le riserve Asllani, Zielinski e Davide Frattesi. Proprio quest’ultimo secondo molti sarebbe colui che sarà meno disposto a essere relegato al ruolo di riserva anche quest’anno. La posizione di Frattesi aveva già fatto discutere l’anno scorso. I nerazzurri spesero ben 30 milioni per portare a Milano il centrocampista, ma la maglia di titolare è arrivata soltanto in 6 occasioni. Adesso la permanenza del centrocampista non è così sicura.

Frattesi, Roma e Juventus interessate

Ha fatto parecchio discutere il tentativo della Juventus per portare Frattesi a Milano. Secondo alcune voci i bianconeri sarebbero stati disposti a offrire uno scambio con Federico Chiesa, la dirigenza nerazzurra ha tuttavia chiuso a qualsiasi tipo di trattativa. Qualche giorno fa è così emersa una nuova indiscrezione, la Roma di Daniele De Rossi farebbe di tutto per riportare l’ex Sassuolo in giallorosso. Secondo il Corriere dello Sport, proprio l’allenatore Daniele De Rossi avrebbe personalmente telefonato a Frattesi nel mese di giugno. De Rossi si era già espresso sulle qualità del giocatore, dicendo che era rammaricato del fatto che i giallorossi si fossero fatti sfuggire il giocatore durante le giovanili. Secondo alcune fonti la Roma è disposta a offrire una cifra di 35 milioni di euro più il cartellino di Bryan Cristante.

Cassano “Per me deve andarsene”

Antonio Cassano ha sfruttato la piattaforma Twitch per dire la sua su Frattesi e su Nicolò Barella. Cassano ha ribadito nuovamente che Barella per lui resta un giocatore dalla capacità non esaltanti e che dovrebbe cedere il proprio posto da titolare proprio a Frattesi. Cassano ha poi aggiunto che piuttosto che assecondare le scelte di Inzaghi l’ex Sassuolo dovrebbe accettare di trasferirsi alla Roma.