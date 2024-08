Inzaghi: “Lautaro? Vedremo. Abbiamo una rosa…”

Inzaghi contento dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce per 2-0. Il tecnico nerazzurro ha potuto vedere una squadra in miglioramento che ha ottenuto la prima vittoria della stagione e per la prima volta ha mantenuto la rete inviolata. Intanto, lo stesso Inzaghi, ha parlato dopo la partita di tanti argomenti.

Inzaghi: “Ci vuole fame. Lautaro? Valuteremo giorno per giorno”

Inzaghi molto soddisfatto, ma che ha rimarcato alla squadra che ci vuole la stessa mentalità della passata stagione. Inoltre, l’allenatore interista, ai microfoni di Dazn, ha parlato anche dell’infortunio accorso a Lautaro.

Ecco le parole di Inzaghi: “La fame ci vuole sempre, ma ero abbastanza tranquillo. I ragazzi si stanno allenando bene, sabato a Genova secondo me abbiamo fatto una buona gara, c’erano stati segnali. Avevamo preso 2 gol da evitare, però avevo visto una squadra che si era impegnata e aveva lottato. Questa settimana non c’era contentezza in me e nei ragazzi, siamo l’Inter e vogliamo sempre vincere. Lautaro? Venerdì mattina si è svegliato con il dolore, e insieme allo staff medico abbiamo deciso di no rischiarlo. Lui è un generoso, avrebbe voluto esserci, ma siamo alle prime partite: ho la fortuna di avere altri giocatori, cercheremo di recuperarlo per venerdì, vedremo di giorno in giorno”.

Il tecnico parla anche dei cambi e della rosa a sua disposizione

Il tecnico, poi, ha parlato dei cambi: “I cambi dopo il 70′? Penso sia stato un caso. Nel secondo tempo stavamo gestendo bene, non vedevo nessun problema. Con Acerbi e il nuovo acquisto saranno 10, ho la possibilità di scegliere, possiamo allenarci con più tranquillità. Stiamo lavorando bene, come dico io, i ragazzi sono seri e lavorano sempre per il bene dell’Inter. Noi dobbiamo guardare a noi: le altre squadre si stanno rinforzando, tutte hanno i nostri stessi obiettivi, giocare ad agosto non è semplice. Contro Genoa e Lecce abbiamo faticato, ma a livello di serietà abbiamo fatto due ottime gare”.

Infine, Inzaghi, ha fatto un commento sulla rosa: “Dobbiamo essere ancorati a Lautaro, Barella, Calhanoglu… Per quanto riguarda Taremi, si è integrato benissimo: ha corso per 95 minuti, ha lottato, era sempre al servizio della squadra. Ho tolto Thuram, Arnautovic è entratio benissimo”.