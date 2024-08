Lecce per il riscatto: Inzaghi ne cambia due

Lecce è il prossimo obiettivo della squadra nerazzurra. La squadra di Gotti viene dalla batosta avuta contro l’Atalanta per 4-0. I nerazzurri, dal canto loro, vengono dal deludente pareggio ottenuto contro il Genoa. Simone Inzaghi ha intenzione di correre ai ripari e di trovare il riscatto per ottenere i primi tre punti della stagione. Intanto, il tecnico nerazzurro, ha intenzione di cambiare due elementi rispetto alla partita di Marassi.

Lecce l’obiettivo di Simone Inzaghi: il tecnico pensa a due cambi in formazione

Lecce come prossimo obiettivo per ottenere tre punti. Simone Inzaghi ha la voglia di conquistare i primi tre punti e per questo vuole correre ai riparti rispetto alla sfida contro il Genoa e vuole scegliere i migliori uomini dall’inizio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in porta, nonostante gli errori, dovrebbe scendere in campo ancora Sommer. In difesa, oltre a Bastoni ed Acerbi, Pavard dovrebbe prendere il posto di Bisseck. In mezzo, Dimarco sarà al suo posto a sinistra, mentre il terzetto di centrocampisti sarà formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulla destra, invece, Dumfries sostituirà Darmian. In avanti, la coppia dovrebbe essere quella formata da Lautaro e Marcus Thuram, con Taremi in rampa di lancio e pronto a subentrare.

Inzaghi vuole i tre punti: ecco cosa cambiare per il prossimo turnO

La prossima partita diventa di fondamentale importanza per i nerazzurri. Per questo, Simone Inzaghi, ha intenzione di cambiare qualcosa non solo per quanto riguarda i giocatori, ma anche per quanto riguarda l’atteggiamento. Per questo il tecnico chiederà un’intensità maggiore che servirà anche per gli impegni a venire, visto che i nerazzurri incontreranno squadre che spesso si chiuderanno. Oltre a questo, l’allenatore non vuole vedere più le disattenzioni difensive avute contro il Genoa. Per questo, la squadra, dovrà necessariamente avere una svolta e portare a casa i tre punti.