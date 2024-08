Inzaghi, arriva la punta? Può arriva un aiuto

Inzaghi, in questo momento, è molto deluso per quanto riguarda il risultato ottenuto contro il Genoa. Il tecnico interista non ha digerito affatto gli errori fatti dalla squadra contro il Grifone e che hanno fatto perdere due punti importanti. E’ vero, siamo solo alla prima giornata, ma qualcosa da mettere a posto c’è. Intanto, l’ex Lazio, spera che ci possa essere qualche spiraglio sul mercato per quanto riguarda l’acquisto di una punta.

Inzaghi spera nella punta: intanto, in conferenza, ha ribadito un concetto

Inzaghi ha subito messo le cose in chiaro per quanto riguarda il reparto offensivo nerazzurro. L’allenatore interista ha intenzione di avere cinque attaccanti in rosa. Proprio per questo, se non dovessero andar via nè Joaquin Correa, nè Marko Arnautovic, entrambi resteranno ad Appiano Gentile per dare il loro contributo a raggiungere gli obiettivi della squadra. Per tutti e due non sono arrivate vere e proprie offerte, oltre ad una volontà – soprattutto per il secondo – di rimanere a Milano. Ma nelle ultime ore si è aperto un piccolo spiraglio per la cessione di uno dei due che, dunque, potrebbe contribuire a creare spazio e, quindi, a provare ad acquistare un altro elemento.

Inter, il Genoa può venire in soccorso: Gilardino lo ha fatto presente

Inter che ha intenzione di cogliere le opportunità dal mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo il pari contro il Genoa, il tecnico dei liguri, Alberto Gilardino, ha parlato di possibili obiettivo per sostituire Gudmunsson, andato alla Fiorentina, è facendo proprio il nome di Joaquin Correa che, a suo dire, per caratteristiche, somiglia molto all’islandese. Vedremo se nelle prossime ore si potrà sbloccare questa situazione. Nel caso di una cessione, i nerazzurri potrebbero davvero pensare di acquistare una quinta punta giovane per completare il reparto, dopo che proprio l’islandese era stato l’obiettivo primario.