Inter, il giornalista tuona: “E’ colpa loro!”

Inter, Ravezzani critica due giocatori nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi è tornata a Milano con il rammarico di non aver portato a casa la vittoria. Un punto che, soprattutto per come e per il momento in cui è arrivato, non è andato giù alla squadra che ha la voglia di riscattarsi subito contro il Lecce. Intanto, il giornalista di Telelombardia, Ravezzani, ha parlato della partita e di alcuni singoli nerazzurri, criticandone due in particolare.

Inter, Ravezzani critica due nerazzurri: “Il pari di Marassi è colpa loro!”

Inter che è rammaricata e che ha molto da lavorare sia per quanto riguarda la fase difensiva, apparsa ancora un po’ troppo ballerina, sia per quanto riguarda la condizione fisica dei singoli. La partita di due giorni fa contro il Genoa ha mostrato alcune lacune che devono essere colmate se la squadra vorrà lottare per la conquista dello scudetto. Intanto, il giornalista di Telelombardia, Ravezzani, ha parlato di alcuni singoli nerazzurri, facendo una critica nei confronti di due giocatori.

Ecco le parole di Ravezzani: “L’Inter pareggia una gara pazza per colpa di Sommer e Bisseck. Thuram fantastico, Lautaro, Dimarco e il centrocampo sotto standard. Malgrado ciò i nerazzurri avevano costruito molto di più. Genoa senza centravanti. Vitinha pessimo”.

Genoa bestia nera: i nerazzurri sono incappati in un difetto presente anche l’anno scorso

La partita contro il Genoa ha mostrato un difetto che la squadra nerazzurra aveva anche nella passata stagione. Infatti, gli uomini di Simone Inzaghi, vanno in difficoltà nel momento in cui incontrano squadre organizzate e che si arroccano dietro. La soluzione potrebbe venire dal mercato, cercando un elemento capace di saltare l’uomo. La gara di ieri ha fatto vedere come se ai nerazzurri manca la capacità di arrivare alla conclusione con il gioco di squadra, allora la situazione rischia di bloccarsi. Simone Inzaghi, a tal proposito, dovrà trovare delle soluzioni alternative.