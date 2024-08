Mkhitaryan esalta un nuovo arriva: “Sarà una forza!”

Mkhitaryan ha parlato dei nuovi acquisti nerazzurri e ha voluto elogiare soprattutto un giocatore che lo ha impressionato parecchio. A Milano, rispetto alla scorsa stagione, ci sono tre volti nuovi come Mehdi Taremi, arrivato a parametro zero dal Porto, Piotr Zielinski, arrivato a parametro zero dal Napoli, e Josep Martinez, arrivato per circa 15 milioni di euro dal Genoa, prossimo avversario in campionato. In attesa del colpo in difesa, ecco le parole del centrocampista armeno.

Mkhitaryan esaltato da un nuovo arrivo: “Mi ha impressionato, sarà una forza per noi”

Mkhitaryan, dunque, è rimasto parecchio entusiasta per l’arrivo di un nuovo giocatore. Infatti, il centrocampista armeno, è rimasto molto colpito da quanto fatto vedere da Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, è stato autore di un grandissimo pre-campionato prima di infortunarsi per un affaticamento. Contro il Genoa ci sarà, ma solo in panchina per non rischiare delle ricadute.

Intanto, ecco le parole di Mkhitaryan a Dazn: “Taremi dal primo giorno mi ha impressionato. Ho giocato contro lui al Porto, lo abbiamo affrontato in Champions, ed è fortissimo. L’ho seguito in Nazionale e ci darà una grande mano anche a lui. Servirà tempo per adattarsi nel migliore dei modi ma ho fiducia: sarà una grande forza per noi. Non molla, non si ferma va sempre avanti e cerca di segnare sempre”.

Non solo i tre nuovi arrivi: i nerazzurri vogliono stringere per un altro giocatore

I tre nuovi acquisti fanno oramai parte a pieno regime della rosa di Simone Inzaghi. Ma come ammesso dallo stesso tecnico nerazzurro, serve un elemento per il ruolo di braccetto sinistro della difesa. Il profilo ricercato nelle ultime ore è quello di Palacios di proprietà del Talleres. Il giocatore è seguito anche da club tedeschi, ma i nerazzurri vogliono portarlo a Milano e stringere per regalarlo ad Inzaghi. Mentre per quanto riguarda l’attacco, il tecnico campione d’Italia, non potendo arrivare più a Gudmunsson, andato alla Fiorentina, ha ammesso come rimarranno a Milano sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic.