Genoa-Inter, due sorprese (più una) per Inzaghi: la probabile

Genoa-Inter, la probabile formazione dei nerazzurri. Domani sarà di nuovo campionato. L’Inter, dopo aver trionfato nella scorsa stagione con la vittoria del ventesimo scudetto e della conseguente seconda stella, vuole ripetersi per un bis consecutivo che manca da ben 14 anni. Contro, il Genoa di Gilardino che, nella passata stagione, è stato un avversario parecchio ostico. Intanto, Inzaghi, valuta chi schierare dal primo minuto a Marassi.

Genoa-Inter, Inzaghi valuta la formazione da schierare: due sorprese

Genoa-Inter sarà la partita d’esordio della squadra nerazzurra per la stagione che sta per arrivare. La squadra nerazzurra dovrà necessariamente giocare la partita perfetta, in una fase in cui le brutte sorprese sono dietro l’angolo. Per questo, Simone Inzaghi, ha intenzione di scegliere i migliori giocatori possibili. In porta, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci dovrebbe essere Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto dalla prima sorpresa, Bisseck, da Acerbi e Bastoni. In mezzo, Darmian è la seconda sorpresa, con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a seguire. In avanti, la solita coppia formata da Lautaro e Marcus Thuram. Basterà per portare a casa i tre punti?

Due ballottaggi per Inzaghi ed un recupero molto gradito

Inzaghi, dunque, ha ben chiara in mente la squadra da schierare per il primo impegno di campionato. Ma è anche vero che ci saranno due dubbi che si porterà fino all’ultimo. Il primo è quello inerente a Pavard che è rientrato dopo rispetto agli altri compagni e deve acquisire la forma migliore. Il secondo, per gli stessi motivi, riguarda Denzel Dumfries che dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Ma il tecnico nerazzurro può sorridere, perchè Taremi ha recuperato dall’affaticamento e verrà in panchina. Inizialmente giocherà Lautaro, per non rischiare l’iraniano, che però avrà quasi sicuramente la possibilità di mettere qualche minuto nelle gambe e riacquistare al forma migliore per integrarsi alla squadra.