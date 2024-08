Sabatini contesta: “Inter squadra forte, ma gli infortuni…”

Sabatini è tornato a parlare della squadra nerazzurra. Il giornalista ha voluto analizzare il momento degli uomini di Simone Inzaghi che giusto l’altro ieri sono usciti sconfitti dalla partita amichevole contro l’Al-Itthiad. Una sconfitta che, ovviamente, non fa mai piacere. Ma deve essere considerata con il giusto valore, visto che i nerazzurri hanno tanti infortuni e tanti giocatori rientrati da poco. E a proposito degli infortuni, lo stesso Sabatini ha detto la sua.

Sabatini critica: “Infortuni? L’Inter è forte, ma età media troppo alta”

Sabatini, come detto, ha parlato della condizione fisica della squadra nerazzurra e di alcuni elementi che hanno subito degli infortuni muscolari. Per carità, non si tratta di nulla di grave. Ma è ovvio che la squadra di Inzaghi rischia di essere in emergenza già alla prima di campionato. Per questo, il giornalista, ha detto la sua ai microfoni di Radio Radio.

Ecco le parole di Sabatini: “Gli infortuni muscolari dell’Inter? Io guardo sempre la cartella clinica: per Arnautovic, per esempio non è una novità. Taremi, Zielinski e de Vrij, poi, sono over 30. L’anno scorso tutti gli infortuni muscolari capitavano al Milan, ora all’Inter”.

Sabatini, poi, ha continuato: “Al Milan è cambiato molto nello staff medico, all’Inter è rimasto tutto invariato. Sono portato a pensare che l’incidenza degli infortuni aumenti con l’aumentare dell’età. L’Inter è una squadra fortissima, ma ha un’età media elevata”.

Inzaghi fa la conta degli infortunati: ecco a chi potrebbe rinunciare il tecnico

Simone Inzaghi, in queste prime uscite, deve rinunciare ad alcuni giocatori molto importanti. Il tecnico nerazzurro sta vedendo molti degli elementi della propria rosa che si sono dovuti fermare a causa di qualche problema fisico. Non ci dovrebbero essere contro il Genoa, per esempio, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, lasciando decimato l’attacco. Così come non ci dovrebbero essere nemmeno Piotr Zielinski e Stefan de Vrij. Insomma, la squadra dovrà sicuramente essere ridisegnata rispetto a quella che aveva in mente Inzaghi. Sperano che ci saranno recuperi fatti in fretta, ma senza rischiare la condizione fisica dei giocatori.