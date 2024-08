Inter, non solo Chiesa: dalla Juventus un altro esubero?

Inter che sta lavorando sul mercato per accontentare Simone Inzaghi e regalare gli ultimi due colpi per completare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra sta cercando un giocatore per il reparto difensivo, dopo l’infortunio in nazionale di Tajon Buchanan, ed uno per il reparto avanzato. Intanto, nelle ultime ore, rimbalza una voce clamorosa su una possibilità che potrebbe arrivare dalla Juventus.

Inter, della Juventus non piace solo Chiesa: occhi anche su un altro esubero bianconero?

Inter che, come detto, sta cercando dei profili specifici. Ma occhio a quello che potrebbe accadere sul mercato. Infatti, ci sono tante società che hanno degli esuberi da piazzare e che potrebbero arrivare a basso costo. E proprio partendo da questi presupposti potrebbe nascere una trattativa con la Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da Inter-News.it, i nerazzurri potrebbero tornare a pensare a Filip Kostic. Nel caso in cui dovessero proseguire le difficoltà per arrivare ad un braccetto, ecco che il serbo potrebbe essere un’opzione. Certo, trattare con una acerrima rivale come la Juventus non sarebbe facile. Ma il giocatore piace tanto e potrebbe essere il profilo giusto per la corsia sinistra di Simone Inzaghi.

Kostic, gradimento di vecchia data: il giocatore piace da tantissimo tempo in viale della Liberazione

Chiesa non è l’unico giocatore che piace tra i vari esuberi della squadra bianconera. Kostic, come detto, ne è un altro esempio. L’esterno serbo piace già dai tempi dell’Eintracht Francoforte. I nerazzurri hanno provato a portarlo a Milano più volte, ma senza successo e alla fine i bianconeri hanno avuto la meglio. Adesso potrebbe esserci un ritorno di fiamma di fine mercato. Ausilio da tempo lo segue ed è convinto che con le sue caratteristiche possa essere il profilo giusto per la corsia mancina nerazzurra, in modo da far coppia con Federico Dimarco. Insomma, una traccia sicuramente complicata, ma da tenere d’occhio con estrema attenzione.