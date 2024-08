Frattesi, l’ipotesi dello scambio stupisce i tifosi

Frattesi – Si sa, le voci di calciomercato fanno spesso immaginare scenari ritenuti impensabili fino a poco prima. La notizia rilanciata oggi dai vari giornali online ha lasciato più di qualche tifoso interista sorpreso. Non è un segreto che la Juventus del neo allenatore Thiago Motta sia interessata al gioiello nerazzurro Davide Frattesi. Il centrocampista non ricopre il ruolo di titolare nella sua Inter e alla Juve potrebbe avere più spazio. Nel frattempo le voci di mercato sul possibile interessamento dei nerazzurri a Federico Chiesa continuano a prendere piede. Come possono incrociarsi i due scenari?

Frattesi alla Juve per arrivare subito a Chiesa!

È questo lo scenario immaginato da alcuni giornalisti oggi. Le due squadre starebbero pensando a un possibile scambio Frattesi-Chiesa, con i nerazzurri che otterrebbero un conguaglio di una decina di milioni. La notizia è stata rilanciata oggi dal quotidiano sportivo Tuttosport, secondo il giornale, Inzaghi riterrebbe fondamentale partire con un uomo in più in attacco fin dall’inizio della stagione. L’indiscrezione ha ovviamente lasciato i tifosi interisti senza parole, Frattesi è sempre considerato come uno degli incedibili, alcuni dei suoi gol sono risultati fondamentali per il successo nerazzurro nella scorsa stagione.

Chiesa, all’Inter serve subito!

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato di come l’Inter fosse vigile sulla situazione che riguarda Federico Chiesa. Il bianconero è fuori dal progetto Juventus ma allo stesso tempo non ha ricevuto ancora offerte che siano riuscite a stimolarlo. Il timore della dirigenza Juve è quello di non riuscire a vendere Chiesa, così che il giocatore passi un altro anno a Torino per poi andare via a zero a giugno 2025. Questa ipotesi vedeva l’Inter come favorita per accogliere lo svincolato Chiesa. Adesso però si apre all’ipotesi di vedere l’attaccante in maglia nerazzurra già quest’estate. Non si sa in che modo l’Inter proverà a portarlo a Milano fin da subito, l’unica cosa certa è che Inzaghi ha chiesto un altro attaccante.