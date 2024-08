Kim e le voci sull’Inter: “Lasciare il Bayern? Vi dico questo”

Kim, in questa sessione estiva di mercato, è stato spesso accostato alla società nerazzurra. Come si sa, oramai, il club di viale della Liberazione ha intenzione di intervenire nel reparto arretrato dopo l’infortunio in nazionale di Tajon Buchanan. Tanti media nostrani e tedeschi avevano parlato di un interesse per il difensore coreano. E lo stesso Kim, dal ritiro del Bayern Monaco, ha voluto dire la sua sulla possibilità di lasciare la Baviera.

Kim dà l’annuncio: “Addio al Bayern Monaco? Vi dico la verità”

Kim, dunque, ha deciso di sciogliere ogni tipo di dubbio. Il difensore coreano è stato intercettato nel ritiro della squadra bavarese e ha deciso di mettere i puntini sulle i e di parlare delle voci che lo hanno interessato questa estate.

Ecco le parole dell’ex difensore del Napoli: “Addio al Bayern? Non ci ho mai pensato. Voglio lavorare sodo, dare tutto per il Bayern e aiutare il club. Kompany? E’ stato un grande difensore e ha giocato ai massimi livelli. Sto cercando di imparare il più possibile da lui. Gli piacciono i difensori che giocano in modo aggressivo, quindi penso di poter essere una buona scelta. Ma non è qui da molto tempo. Non vedo l’ora di lavorare insieme a lui”.

Inter, è sempre caccia al difensore: tutti i profili vagliati in viale della Liberazione

L’Inter, al netto delle dichiarazioni di Kim, è sempre alla ricerca di un difensore che abbia certe caratteristiche. Deve trattarsi di un elemento giovane che possa giocare da braccetto sinistro di difesa. E in questo frangente Marotta e Ausilio stanno vagliando varie ipotesi. La prima è quella che porta al talento spagnolo classe 2005 del Valencia, Gasiorowski. Ma la clausola da 20 milioni spaventa. Occhio anche a Robert Renan, classe 2003 dello Zenit. Anche la sua valutazione è molto alta ed al momento è più lontano da Milano. Infine, Zèzè del Nantes, per cui secondo le ultime indiscrezioni sarebbe già stata rifiutata un’offerta da 13 milioni presentata dai nerazzurri.