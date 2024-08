Sabatini a valanga: “Vuole l’Inter, riconoscenza zero!”

Sabatini a valanga su un giocatore in orbita nerazzurra. Il giornalista ha analizzato il calciomercato delle big di Serie A e si è soffermato su un possibile trasferimento dalla Juventus all’Inter di Federico Chiesa. In questi ultimi giorni si è tanto parlato della possibilità che il ragazzo possa arrivare a Milano a parametro zero nella prossima stagione. Ma, ad oggi, sembrano solo ipotesi e non c’è nulla di concreto, anche se lo stesso Sabatini si è espresso su questa possibilità.

Sabatini: “Chiesa? Vuole l’Inter, irriconoscente alla Juventus”

Sabatini, come anticipato, ha espresso la propria opinione sull’eventualità che Federico Chiesa possa andare all’Inter, nella prossima stagione, a parametro zero. Il giornalista, si è espresso in questi termini ai microfoni di Radio Radio: “Da anni si diceva il rendimento di Chiesa era legato a chi non lo faceva giocare nella sua posizione. Abbiamo passato tempo a dire che doveva giocare a destra o a sinistra, anche Spalletti parlava di posizione giusta. Poi in Nazionale ha giocato ovunque ed è finito in panchina. Se guardi i numeri di Chiesa, anche prima dell’infortunio, non sono numeri per una valutazione così alta. Si tratta di una dinamica di mercato, a Chiesa è stato sempre detto che non giocava bene per colpa dell’allenatore”.

Sabatini, ancora, ha continuato: “Il giocatore non è per niente riconoscente nei confronti del club che lo ha pagato 50 milioni e lo ha aspettato per un anno e ora si è messo in testa di andare via a parametro zero perché il giorno del matrimonio Marotta gli ha mandato un messaggio”.

Chiesa-Inter, quanto c’è di vero? La situazione attorno all’esterno bianconero

Ma allora, Federico Chiesa, è davvero un obiettivo nerazzurro? La situazione, in realtà, è un po’ più complessa. Infatti è vero che il giocatore ha detto al tecnico Thiago Motta che sarebbe anche disposto a rimanere in maglia bianconera fino alla fine del contratto. Ma è anche vero che, nel caso in cui si presentasse una squadra che gioca la Champions League, il giocatore ascolterebbe volentieri la proposta. Dal canto suo, visto il grandissimo peso a bilancio, la Juventus vorrebbe cederlo il prima possibile, mentre, per quanto riguarda l’Inter, Marotta entrerebbe in gioco solamente nel caso in cui il giocatore davvero si liberasse a parametro zero. Ma questa ipotesi, oggi, sembra essere ancora remota.