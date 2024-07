Inter, si prova per Gudmunsson: c’è una data cerchiata in rosso

Inter che sta provando a concentrare le proprie energie sulle ultime operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Se la squadra sta preparando la nuova stagione lavorando sul campo, la dirigenza, invece, sta provando a rintracciare quei profili che mancano alla rosa di Simone Inzaghi. Il difensore e l’attaccante sono gli elementi che mancano e che si vogliono aggiungere all’organico. E proprio sull’attaccante bisogna attenzionare una data in particolare.

Inter, Gudmunsson sempre in cima ai pensieri: la situazione dell’attaccante islandese

Inter che cercherà fino all’ultimo di riempire le caselle mancanti. La società nerazzurra sta lavorando per regalare a Simone Inzaghi gli innesti richiesti. E tra questi c’è anche Albert Gudmunsson. L’attaccante islandese, infatti, piace tantissimo e da tempo in viale della Liberazione ed è un’espressa richiesta del tecnico interista. I nerazzurri, ad oggi, non possono affondare il colpo perchè non hanno i fondi necessari e devono pensare prima alle uscite. Occhio però anche alla situazione del ragazzo per cui, a breve, si esporrà la Corte d’appello per l’accusa di molestie sessuali. Ma occhio ad una data che potrebbe dare una risposta definitiva alla società nerazzurra in merito all’intenzione di acquistare il ragazzo.

Gudmunsson-Inter, c’è la deadline: ecco il momento del dentro o fuori

La Gazzetta dello Sport riporta un particolare molto interessante in merito alla possibilità dell’Inter di acquistare l’attaccante del Genoa. Infatti, secondo la rosea, ci sarebbe un data cerchiata in rosso in viale della Liberazione in cui si potrebbe avere la risposta definitiva sull’attaccante. Il 17 agosto, infatti, c’è la prima partita di campionato tra Inter e Genoa. Ed è proprio in quell’occasione che le due dirigenze potrebbero incontrarsi per capire in che modo e se portare avanti l’affare negli ultimi giorni di mercato. Insomma, a breve sembra che si potrà sapere tutto. Gudmunsson e l’Inter è una pista al momento distante, ma che potrebbe riavvicinarsi molto.