Pedullà: “L’Inter abbassa le richieste per un giocatore, ma…”

Pedullà ha parlato del mercato nerazzurro, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Come ordinato dalla nuova proprietà di Oaktree, i conti devono tornare, pertanto, anche quest’anno, ci dovrà essere un mercato a costo zero. Quindi, per poter fare delle entrate, sarà necessario dover prima cedere. E a proposito di giocatori in uscita, il giornalista ha parlato di un nerazzurro su cui la società ha preso una decisione importante.

Pedullà: “L’Inter abbassa le pretese per Carboni, ma ad una condizione”

Pedullà ha parlato della situazione che ruota attorno a Valentin Carboni. Il giocatore piace molto al Marsiglia di Roberto De Zerbi che vorrebbe prelevarlo dall’Inter. Ma la richiesta da 40 milioni dei nerazzurri ha un po’ frenato gli entusiasmi del club francese. Ma Pedullà ha rivelato che il club di viale della Liberazione ha voluto abbassare le pretese, ma ad una condizione: “Valentin Carboni: le conferme francesi di ieri su queste cifre chieste all’OM. Si può scendere a 35 ma con il controllo del cartellino”. Insomma, l’Inter non ha intenzione di svendere il proprio talento. Se deve abbassare le proprie pretese, vuole mantenere il controllo sul giocatore. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

La cessione di Carboni non basta: ecco cosa ci vuole per acquistare un nuovo attaccante

La cessione di Valentin Carboni, però, potrebbe non bastare. Il club nerazzurro, per poter affondare il colpo su un nuovo attaccante, deve creare dello spazio sia economico che numerico. In questo senso, sono fondamentali le uscite di Joaquin Correa e di Marko Arnautovic. Per il primo, si fa sempre più spazio l’ipotesi risoluzione contrattuale. Per il secondo, l’addio è molto complicato visto che il giocatore ha affermato di non voler lasciare Milano nella prossima stagione. Insomma, una situazione complicata che rischia di far saltare i piani per il reparto avanzato del club nerazzurro per il prossimo campionato.