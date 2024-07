Inter, l’alternativa a Gudmundsson potrebbe essere lui

Inter – Nonostante le parole di Marotta dopo il convegno tenutosi ai Giardini Naxos, la maggior parte dei giornalisti ritiene ancora che l’interesse dell’Inter sia forte su Gudmundsson. L’islandese resterebbe al primo posto tra gli obiettivi dell’attacco interista, ma oggi è stato accostato un altro nome per il futuro offensivo dell’Inter. Stiamo parlando di Memphis Depay, attaccante 30enne oggi svincolato.

Inter-Depay, perché l’ex l’Atletico Madrid?

Da quanto emerge nelle ultime ore, gli agenti dell’attaccante avrebbero proposto il profilo del giocatore ai nerazzurri. Depay attualmente non è sotto contratto con nessuna squadra, l’Inter lo prenderebbe a zero, il problema sarebbe il costo di ingaggio non proprio irrisorio dato che il classe 1994 chiede 5 milioni netti di euro a stagione. Spesa che Oaktree non ritiene necessaria per un giocatore che compirà 31 anni a febbraio. Un nome che comunque non dispiacerebbe alla dirigenza interista che si prenderà il proprio tempo per valutare il profilo del giocatore. Depay è da poco rientrato dagli europei giocati da titolare con la maglia dell’Olanda fino alle semifinali, dove nella partita con l’Inghilterra ha dovuto lasciare il campo dopo poco più di mezz’ora a causa di un infortunio.

L’olandese non fa tornare alla mente bei ricordi…

L’ultima volta che Memphis Depay ha incrociato l’Inter non è andata molto bene per i nerazzurri. L’attaccante ha purtroppo contribuito alla disfatta arrivata in Champions League sul campo dell’Atletico Madrid. Proprio quella sera Depay si rese protagonista segnando il gol del pareggio dei Colchoneros proprio allo scadere dei tempi regolamentari. Pareggio che consentì all’Atletico di arrivare ai calci di rigore dove l’Inter ebbe la peggio. Depay si trasferì all’Atletico nel gennaio 2023 dal Barcellona. Pagato solo 3 milioni ha trascorso l’ultimo anno e mezzo a Madrid prima della scadenza del suo contratto non rinnovato per scelta della società. L’attaccante ha commentato il mancato rinnovo scrivendo sui suoi profili social una frase inequivocabile: “Sento che le cose sarebbero potute andare in maniera diversa“.