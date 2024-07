Lukaku, altro gesto contro l’Inter: il belga presto in Italia?

Lukaku e l’Inter, negli ultimi due anni hanno avuto delle vicende travagliate. L’attaccante belga, dopo essere ritornato in nerazzurro, ha preso la decisione a sorpresa di non voler tornare a Milano. E fin qui, tutto lecito. Se non fosse per le modalità che hanno spinto il giocatore a non voler accettare la proposta dei nerazzurri. Adesso, per lui, ci potrebbe essere un nuovo ritorno in Italia. Intanto, l’ex Roma, ha fatto un altro gesto a cancellare il suo passato.

Lukaku-Inter, storia travagliata: tutte le tappe di un rapporto oramai logoro

Lukaku è stato uno dei giocatori più importanti per quanto riguarda la stagione del diciannovesimo scudetto interista. I suoi gol, hanno trascinato a squadra nerazzurra. In estate, però, l’attaccante, a fronte dell’offerta del Chelsea, ha deciso di lasciare Milano per riscattare la prima esperienza non andata bene a Londra. Ma non ci è riuscito e gli inglesi hanno deciso di scaricarlo. Lo stesso giocatore ha fatto il diavolo in quattro per ritornare all’Inter. Ma il fatto che per Inzaghi non fosse più la prima donna della squadra, ha fatto sì che ancora una volta decidesse di non rimanere in nerazzurro con modalità discutibili. Il belga, infatti, non ha più risposto al telefono nè ai dirigenti nè ai compagni.

L’attaccante belga può tornare in Italia. Intanto, cancella il suo passato dai social

L’ex giocatore della Roma, dopo il mancato riscatto da parte dei giallorossi, è ritornato in Inghilterra. Ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Infatti, il belga ha trovato l’accordo con il Napoli di Antonio Conte che ora dovrà trovare quello con il Chelsea. Intanto, tutte le foto in maglia nerazzurra sono state cancellate da Instagram. Un gesto per cancellare il passato. In tanti, però, ancora cercando delle spiegazioni da parte del giocatore che sono state promesse, ma mai arrivate. E questo non fa che alimentare ulteriormente i dubbi sul comportamento avuto con dirigenti e compagni di squadra. Adesso il Napoli lo aspetta per provare a rilanciarsi.