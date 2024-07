Pedullà rivela: “Inzaghi avrebbe voluto questo difensore”

Pedullà fa una rivelazione di mercato sull’Inter. La società nerazzurra sta lavorando molto duramente per quanto riguarda la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. Come si sa, dopo l’infortunio di Buchanan, i nerazzurri stanno cercando un difensore per la prossima stagione per sostituire numericamente il canadese. E in questo senso, il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale Youtube, ha fatto una rivelazione su un giocatore che Inzaghi avrebbe voluto.

Pedullà e la rivelazione sul difensore passato alla Fiorentina: “Inzaghi lo avrebbe voluto all’Inter”

Pedullà ha analizzato il mercato nerazzurro facendo una piccola rivelazione su un giocatore che, secondo quanto sostenuto, Inzaghi avrebbe voluto con sè all’Inter. Si tratta dell’ex difensore del Lecce, Pongracic. Il ragazzo ha giocato un grande Europeo con la maglia della Croazia e Inzaghi ci avrebbe fatto un pensierino. La Fiorentina è stata più lesta ed è riuscita a portare a casa il giocatore.

Ecco le parole di Pedullà: “L’idea era balenata nella testa dell’allenatore nerazzurro. Un profilo che al tecnico piace parecchio ma evidentemente non c’erano i margini per organizzare in fretta una trattativa dopo quanto accaduto con il Rennes. Il club francese voleva il giocatore giallorosso, ma la società viola ha chiuso la trattativa in tempi rapidi superando l’offerta dei francesi”.

Inter, difensore cercasi: tutti i profili sotto la lente dei nerazzurri

L’Inter continua la sua ricerca di un difensore che abbia certe caratteristiche e che possa fungere da vice-Bastoni. E ci sono dei profili che stuzzicano molto in viale della Liberazione. Il primo è quello del brasiliano classe 2003, Robert Renan dello Zenit, anche se al momento in prestito allo Zenit. Poi, occhio sempre alla situazione attorno a Kiwior che, con l’arrivo di Calafiori, troverebbe ancora meno spazio. Infine, resta sullo sfondo un giocatore esperto come Ricardo Rodriguez, svincolatosi dal Torino. La caccia continua. A breve dovrà essere presa una decisione sull’innesto nel reparto arretrato.