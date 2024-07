Mercato: Leoni ha scelto l’Inter. Ma Napoli e Samp…

Mercato nerazzurro che, in questi ultimi giorni, sembra essere entrato nel vivo per le ultime operazioni in entrata e anche per quelle in uscita. Si sa come Marotta e Ausilio siano alla ricerca di un profilo per il braccetto sinistro di difesa e per un attaccante con certe caratteristiche. Ma per portare a conclusione il tutto, specie l’attaccante, è necessario procedere alle uscite degli esuberi. Intanto, i nerazzurri valutano anche colpi in prospettiva. E c’è un ragazzo che ha già fatto la sua scelta.

Mercato, Inter sempre vigile su Giovanni Leoni: il giovane difensore ha già scelto i nerazzurri

Mercato dell’Inter che, quindi, non riguarda solamente i colpi per il presente, ma anche quelli per il futuro. Infatti, la nuova proprietà di Oaktree ha dato dettami molto chiari: puntare su ragazzi giovani da fare crescere e valorizzare in modo, un domani, da inserirli nella rosa nerazzurra oppure cederli per fare grandi plusvalenze. E in questi dettami si inserisce il profilo di Giovanni Leoni. Il difensore della Sampdoria interessa tantissimo alla società nerazzurra. Ma la novità, secondo quanto riportato da Mondoprimavera, è che anche il giocatore avrebbe scelto i nerazzurri. Ma Marotta e Ausilio devono prestare molta attenzione, perchè l’Inter non è l’unica società sul ragazzo e la Sampdoria punta su un fattore.

Leoni al centro dei pensieri nerazzurri, ma il ragazzo non interessa solo all’Inter e la Samp ne vuole approfittare

Leoni, in questo momento, si inserisce tra quei profili giovani che l’Inter ha già acquistato come Topalovic e Alex Perez. Ma i nerazzurri non sono gli unici sul giocatore. Infatti, anche il Napoli vorrebbe portarlo con sè, dando la possibilità alla Sampdoria di tenerlo per due stagioni in prestito. I blucerchiati, dal canto loro e come ammesso anche dal ds Accardi, non hanno intenzione di scendere dalla valutazione di 5 milioni di euro e stanno provando a scatenare un’asta in modo da far lievitare ancora maggiormente il cartellino del ragazzo. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.