Inter, soldi freschi e inaspettati da un ex? La situazione

Inter che sta riflettendo sul mercato per completare la rosa. Marotta e Ausilio, in questi giorni, si stanno confrontando molto anche con Simone Inzaghi per capire quali sono i profili giusti per la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione. Si cercano un difensore ed un attaccante, ma per poter completare queste operazioni è necessario cedere. Intanto, una situazione a sorpresa potrebbe sbloccarsi e un’ex meteora nerazzurra potrebbe portare soldi freschi e inaspettati.

Inter, un’ex meteora nerazzurra potrebbe portare soldi freschi: ecco di chi si tratta

Inter che sta facendo le proprie riflessioni sul mercato. La società nerazzurra ha intenzione di fare gli ultimi due colpi a completamento della rosa, ma, come già anticipato, per farlo, serviranno le cessioni degli esuberi ancora in rosa, soprattutto di quelli più complicati da cedere. Ma una svolta, e i conseguenti soldi freschi, potrebbero arrivare da un’ex meteora interista. Infatti, secondo quanto riportato da Olaprasina1908.it, Giorgios Vagiannidis potrebbe cambiare maglia quest’estate. Il terzino in forza al Panathinaikos potrebbe andare a giocare in Brasile con la maglia del San Paolo. Ma c’è un fattore che interessa molto all’Inter e che, per l’appunto, potrebbe portare soldi freschi.

Soldi freschi per i nerazzurri? Ecco perchè può portarli Vagiannidis

Come detto, Vagiannidis potrebbe passare al San Paolo. Il Panathinaikos chiede per separarsi dal proprio giocatore una cifra di 6,5 milioni di euro. Nel caso in cui la richiesta venisse soddisfatta, alla società nerazzurra, da contratto, spetterebbe il 40% sulla futura rivendita del ragazzo che, quindi, ammonterebbe a circa 2,5 milioni di euro. Una cifra che farebbe comodo alle casse del club che, a quel punto, potrebbero utilizzarle per finanziare un investimento in una delle due zone di campo interessate. Marotta e Ausilio osservano interessati e fanno il tifo per la cessione di Vagiannidis.