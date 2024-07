Oaktree e i giovani: già in casa un talento da modellare

Oaktree è arrivato all’Inter da qualche settimana e ha già preso decisioni molto importanti, dettando la linea. Per quanto riguarda gli aspetti dirigenziali, è stato confermato l’intero boarding presente anche con Suning. Ma non solo. Il CEO Sport, Beppe Marotta, è stato anche nominato presidente del club. Anche sul mercato, le linee guida sono chiarissime: puntare su giovani da forgiare per poi inserirli in rosa o cederli a prezzi maggiorati. E in questo senso, il fondo statunitense, fa il tifo per un gioiello già presente in rosa.

Oaktree e i giovani: il fondo statunitense fa il tifo per un talento della rosa di Simone Inzaghi

Oaktree ha dettato la propria linea. Adesso i dirigenti e l’allenatore dovranno applicarla sul campo e sulla scrivania. La ricerca di giovani talenti è già partita e questa sarà la direzione da intraprendere sia per quanto riguarda il braccetto sinistra di difesa che per l’eventuale ingresso di un altro attaccante. Intanto, il quotidiano Tuttosport, da una rivelazione in merito ad un talento su cui il fondo statunitense punta molto. Si tratta di Valentin Carboni, che rientra pienamente negli standard richiesti dalla proprietà interista. Il ragazzo tornerà alla corte di Inzaghi tra il 7 e l’8 agosto per prepararsi alla nuova stagione. E non è detto, come ammesso da Inzaghi, che possa partire in questa sessione di mercato.

Carboni torna a Milano: voci di mercato messe a tacere per lui? La situazione

Carboni, quindi, ritornerà nella prima settimana di agosto alla corte di Simone Inzaghi. L’attaccante argentino, fresco vincitore della Copa America, si metterà a disposizione della squadra in attesa di capire se dal mercato arriveranno novità. Il Marsiglia insisterà per lui, ma aver speso una grossa cifra per l’acquisto di Greenwood, rende più complicata la trattativa. Una finestra, potrebbe aprirsi in prestito, dove il Monza, in cui ha giocato nella passata stagione, dopo la partenza di Colpani vicinissimo alla Fiorentina, potrebbe ripensare a lui che, questa volta, avrebbe un ruolo da assoluto protagonista. Altrimenti, la permanenza all’Inter si fa largo. Con un ruolo da quinto attaccante che abbia caratteristiche diverse rispetto agli altri elementi della rosa.