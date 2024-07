Musmarra sicuro: “Questi i profili per la difesa. E in attacco…”

Musmarra, giornalista vicino alle cose di casa nerazzurra, ha voluto analizzare il mercato nerazzurro che sarà. Il giornalista, infatti, ritiene che le entrate in casa Inter non sono ancora finite. Si sa che il reparto da rinforzare primariamente è quello della difensa, visto l’infortunio di Buchanan e visto che è sfumato un giocatore come Cabal andato alla Juventus. Ma qualcosa potrebbe accadere anche per quanto riguarda il reparto avanzato.

Musmarra e il difensore: “Dopo Cabal, ecco i profili per la retroguardia nerazzurra”

Musmarra, dunque, ha analizzato il momento del mercato interista. Il giornalista, attraverso il canale YouTube di QSVS, ha fatto un’analisi attenta di quella che è la situazione sulle entrate nerazzurre. Dopo aver visto sfumare Cabal, andato alla Juventus, Marotta e Ausilio si concentreranno su altri profili. E a tal proposito, lo stesso Musmarra, ha fatto i nomi dei giocatori che interessano alla società di viale della Liberazione in vista della prossima stagione.

Ecco le parole di Musmarra: “Ci sono altri profili ora per la difesa dell’Inter. C’è Kiwior, che ha più esperienza internazionale di Cabal, c’è Bijol dell’Udinese, un altro profilo che solletica molto Marotta e Ausilio ed è più pronto rispetto a Cabal. Ma il numero uno sarebbe chiaramente Hermoso. Comunque, non c’è fretta”.

Attacco nerazzurro, si farà un colpo: la società ha in mente le caratteristiche per rinforzare il reparto

Altro ruolo che, come detto, va rimpolpato, è sicuramente l’attacco interista. Con l’arrivo di Taremi, che si aggiunge a Lautaro e Thuram, il reparto è quasi al completo. La società, però, per poter fare un’altra entrata, dovrà necessariamente riuscire a cedere due giocatori non considerati centrali come Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Proprio a tal proposito, la stessa dirigenza nerazzurra ha bene e chiare in mente le caratteristiche che servono per rafforzare l’attacco. E lo stesso Musmarra ne ha parlato.

Ecco le parole di Musmarra sul reparto avanzato nerazzurro: “Attacco? Non escludo l’arrivo di una quinta punta, un nome utile anche per le liste, importanti per il club. Pertanto, se fosse il Bonazzoli della situazione, perché no? Uno che quando entra lo fa a 2000 all’ora”.