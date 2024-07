Juventus: dopo Cabal pronto un altro sgarbo all’Inter?

Juventus che, nelle ultime ore, ha beffato l’Inter nella corsa al difensore del Verona, Cabal. Il giocatore, dopo un lungo inseguimento da parte dei nerazzurri, ha deciso di andare alla Juventus. I bianconeri pagheranno una cifra di 12 milioni di euro per lui, bonus compresi. Adesso, Marotta e Ausilio, dovranno concentrarsi su nuovi obiettivi per il ruolo di braccetto sinistro. Ma occhio alla situazione riguardante un altro giocatore.

Juventus, pronto un nuovo sgarbo di mercato all’Inter? I bianconeri su un obiettivo nerazzurro

Juventus che, come anticipato, è riuscita a soffiare Cabal all’Inter. Ma il difensore colombiano potrebbe non essere l’unico giocatore che le due squadre si contendono. Cristiano Giuntoli, infatti, vuole rinforzare anche la trequarti bianconera e sta pensando ad un obiettivo nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Juventus ci vorrebbe provare anche per Albert Gudmunsson del Genoa. L’attaccante da tempo è nel mirino di Marotta e Ausilio, ma le mancate cessioni nel reparto avanzato, stanno rallentando molto le cose. Per questo, la società bianconera potrebbe approfittarne e provare l’assalto all’islandese. Sarebbe un’altra beffa nei confronti dei nerazzurri.

Inter e un finale di mercato strano: i nerazzurri si ‘accontentano’ delle alternative?

L’Inter è entrata nella fase finale del suo mercato. Quantomeno quello in entrata. I nerazzurri hanno intenzione di acquistare un difensore ed un attaccante. Sfumato Cabal, adesso si sfoglia la margherita delle alternative. I profili che piacciono di più sono quelli di Kiwior dell’Arsenal e di Vazquez del Genoa. Occhio anche all’attacco. Se davvero non dovesse arrivare Gudmunsson, potrebbero rimanere sia Arnautovic che Carboni. O, in caso di cessione di uno dei due, si darebbe la caccia ad un profilo giovane. Inzaghi, infatti, vuole a tutti i costi una quinta punta per affrontare tutti gli impegni della prossima stagione.