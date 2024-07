Biasin rivela: “Inzaghi punterà subito su questo giovane”

Biasin fa una rivelazione su un giovane. Mentre la dirigenza si sta occupando del mercato, provando a chiudere per il braccetto di sinistra della difesa – Cabal rimane sempre il primo profilo sondato -, Inzaghi e la squadra si preparano in vista della prossima stagione. I carichi aumenteranno e torneranno anche i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Intanto, il tecnico nerazzurro, ha intenzione di puntare su un giovane talento.

Biasin fa una rivelazione: “Inzaghi punterà su questo giovane talento”

Biasin ha parlato della squadra nerazzurra e di come si sta preparando in vista della nuova stagione. Gli uomini di Inzaghi devono partire subito fortissimo visto che la concorrenza è aumentata e bisogna difendere il titolo di campioni d’Italia. Intanto, lo stesso giornalista, all’interno del proprio editoriale per TMW, ha fatto una rivelazione in merito al tecnico nerazzurro e ad un giovane su cui vorrebbe puntare in questo ritiro. Per Biasin, infatti, Inzaghi ha intenzione di vedere all’opera il difensore spagnolo appena arrivato a Milano, Alex Perez. Sul classe 2006 si dicono grandi cose e proprio per questo il ragazzo sarà valutato. Con ogni probabilità, giocherà con la Primavera di Zanchetta. Ma si vuol capire se è il caso di farlo allenare per tutta la stagione con i grandi.

Alex Perez arriva all’Inter: ecco i dettagli dell’operazione

L’arrivo di Alex Perez all’Inter rientra appieno in quelle che sono state le linee guida di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha ordinato di puntare su giovani talenti da far crescere, maturare, per poi magari riuscire a fare una grossa cessione in futuro. Ed è questa l’ottica con la quale i nerazzurri hanno prelevato lo spagnolo. Stando alle indiscrezioni della stampa, il classe 2006 arriva dal Betis Siviglia in prestito con diritto di riscatto. Un giocatore sul quale si vorrà puntare tanto, senza pressioni. Alex Perez arriva all’Inter. E vuole mostrare tutto il suo valore e il suo talento.